Pour résoudre le problème du logement : Poursuite des efforts de l’état

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a affirmé hier que l'État poursuivra ses efforts pour résoudre le problème du logement et renforcer les structures publiques, à travers le financement de nouveaux programmes du secteur. Le point essentiel dans le Projet de loi de finances 2019, pour le secteur de l'Habitat, est la poursuite du financement et de la réalisation des programmes de logement, toutes formules confondues, notamment l'habitat de type location-vente et l'habitat rural, et ce en vue de répondre à toutes les demandes des souscripteurs, a indiqué le ministre devant la Commission du budget et des finances de APN, lors d'une audition consacrée au budget de son secteur dans le cadre du PLF 2019, présidée par Toufik Torche. Le PLF 2019 prévoit également la prise en charge des différents travaux de voirie et réseaux divers concernant les programmes de logement, tout en accordant la priorité à l'aménagement des logements achevés au nombre de 137.500 unités. Les projets relatifs à la prise en charge des structures publiques, notamment au niveau des nouvelles cités intégrées, particulièrement les écoles, les établissements de santé de proximité, les sûretés de daïra, en sus du parachèvement d'aménagement des villes nouvelles à Sidi Abdellah (Alger) et de Bouinan (Blida), sont également prévus dans le cadre du PLF 2019. Pour ce qui est du nouveau programme pour l'exercice 2019, le ministre a fait savoir qu'il prévoyait la réalisation de 5.000 unités de type Logement public locatif (dans le cadre de la régularisation), 90.000 unités de type location-vente, 50.000 unités de type Logement promotionnel aidé, en sus de 240 structures publiques. S'agissant des aides, le ministre a indiqué que le nouveau programme pour l'exercice 2019 a inscrit 40.000 nouvelles aides pour l'habitat rural, outre 20.000 unités ayant été enregistrées dans le cadre des dépenses prévisionnelles non programmées au titre de l'exercice 2018, dont 10.000 aides accordées aux wilayas du Sud et 10.000 autres au profit des Hauts Plateaux. Quant au programme du type Logement promotionnel public, M. Temmar a indiqué que sur décision du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, cette formule a été élargie au profit de la communauté algérienne établie à l'étranger, notant à ce propos, «la grande affluence» de cette catégorie, dont le nombre des souscripteurs s'élève, à ce jour, à 20.038 souscripteurs résidants dans 93 pays. Dans le but de garantir le bon fonctionnement de cette opération, le ministère de l’Habitat a tenu plusieurs rencontres de sensibilisation et d’information en direction de la communauté algérienne établie à l’étranger, et ce en coordination avec le ministère des Affaires étrangères. La première rencontre a eu lieu à Paris et dans nombre de villes françaises, puis en Arabie saoudite et dans d’autres pays du Golfe, et enfin à Londres, a indiqué le ministre, relevant, à cet égard, la tenue de rencontres similaires aux Etats-Unis et au Canada. Plusieurs mesures ont été initiées dans ce cadre par le ministère, poursuit M. Temmar, dans le but d'accélérer le lancement effectif de cette opération, dont la révision et l’adaptation du cadre organisationnel en vue de permettre aux Algériens de la diaspora de bénéficier des programmes de logement promotionnel public, l'ouverture d'un site web dédié à cette initiative, la création d'une application permettant d’accomplir les procédures à distance, outre la désignation du Crédit populaire algérien pour accompagner le ministère dans cette opération.



4,1 millions logements attribués depuis 1999



Par ailleurs, et en matière d’urbanisme, le ministère s’emploie à réviser la loi d’orientation de la ville et la loi sur le parachèvement et la mise en conformité des constructions, a indiqué le ministre, ajoutant que ces deux lois seront inscrites dans le cadre d’une nouvelle loi unifiée et intégrée, sous le titre «Loi sur l'harmonisation territoriale, du développement urbain durable pour des villes sûres et flexibles». Par la même occasion, M. Temmar a rappelé l'attribution, de 1999 à octobre 2018, de 4,1 millions d’unités de logement (toutes formules confondues) et la réalisation de 28.140 infrastructures de service public sur 32.565 inscrites durant la même période. Pour ce qui est des programmes de logement au titre de la période 2015-2019, le ministre a indiqué qu’ils ont porté sur 2,1 millions de logements dont plus d’un million unités parachevées en septembre dernier, 773.647 en cours de réalisation, et 334.024 autres en cours de lancement, la majorité ayant étant inscrites au titre de l’exercice 2018, en sus de la réalisation de 3.676 infrastructures de service public (dont 269 en 2018).