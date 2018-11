Rencontres régionales du tourisme-centre : Des mesures contre les investisseurs défaillants

«Évaluation de la mise en œuvre du Schéma directeur d’aménagement touristique (SDAT) pour la période 2008-2018. » Tel est le thème principal des débats animés, lors de la tenue de la 3e édition des Rencontres régionales du tourisme-Centre, qui se sont déroulées, hier à l’hôtel El-Aurassi.

Dans son allocution d’ouverture de cette journée d’évaluation, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud a affirmé que l’organisation de ces assises régionales a pour objectif de faire le point sur les différentes étapes de la promotion du tourisme à travers l’application du Schéma directeur d’aménagement touristique pour la période 2008-2018. Il soulignera qu’à travers ce même schéma, «l’Etat confirme sa volonté d’assurer, dans un cadre de développement durable, le triptyque de l’équité sociale, de l’efficacité économique et de la soutenabilité écologique à l’échelle du pays à l’horizon 2030».

Le ministre saisira l’occasion pour rappeler les objectifs stratégiques du SDAT à savoir promouvoir une économie alternative et de substitution aux hydrocarbures, dynamiser sur les grands équilibres effet entraînant sur les autres secteurs, combiner durablement promotion du tourisme et environnement, promouvoir le patrimoine naturel, historique et culturel, et valoriser l’image de l’Algérie. Il mettra en avant les efforts consentis par le gouvernement dont l’ambition est de développer le secteur du Tourisme, acteur primordial dans l’économie nationale. Il dira que sur le plan réglementaire et fiscal, «une batterie de décrets et lois a été amandée durant la période 2008-2018 pour faciliter et encourager les porteurs de projets dans les différentes étapes de réalisation et inciter à l’investissement». Selon le ministre, «l’Algérie a enregistré de grands pas dans le développement économique et social suite à la politique engagée par le Président de la république, Abdelaziz Bouteflika qui a accordé une importance accrue au confort des citoyens et l’augmentation de leur pouvoir d’achat». Il citera également l’implication courageuse et déterminée du Président de la République dans la mise en œuvre des dispositifs de la charte pour la paix et la réconciliation nationale et qui s’est répercutée sur le terrain, assurant paix et sécurité, principaux vecteurs de la promotion du produit «Algérie» et de la venue de touristes étrangers

A propos des investisseurs qui ont pu avoir des assiettes foncières pour réaliser leurs projets et qui n’ont rien fait de tel jusqu’à présent, «ceux-ci seront dans l’obligation de restituer les terrains en question», a affirmé le ministre avant de souligner que le programme des investissements du secteur doit impérativement être respecté. Côté chiffres, le premier responsable du tourisme précisera que le secteur du Tourisme algérien s’est doté de 817 nouveaux hôtels réalisés cette année, d’une capacité totale de 120.000 nouveaux lits, 2.200 autres hôtels de catégorie 5 et 4 étoiles d’une capacité de 217.000 lits sont en cours de réalisation, qui ont créé pas moins de 60.000 postes d’emplois directs et indirects. Et d’ajouter que «c’est un grand acquis pour le secteur du tourisme algérien dont le développement est l’une des priorités de la politique et du Président de la République et de son gouvernement».

De son côté, le secrétaire général de la wilaya d’Alger a mis l’accent sur l’importance du tourisme dans l’économie mondiale et sur le rôle de ce dernier dans le développement des nations. Il révélera que le tourisme représente 10% du BIP mondial et emploi pas moins de 300 millions de personnes (directs et indirects). Il dira qu’avec un bond de 7% en 2017, les arrivées de touristes internationaux ont connu la progression la plus forte en 2018. Les actions engagées et entreprises par l’administration et les acteurs du tourisme sont très encourageantes et conformes aux objectifs et à la vision définis dans le SDAT et s’inscrivent en droit ligne avec les orientations dictées par le Président de la République, s’agissant de faire du tourisme un secteur prioritaire au même titre que l’agriculture, l’industrie, les TIC et l’économie du savoir.

Mohamed Mendaci