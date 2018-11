Salon international des équipements et services pour l’hôtellerie : Promotion de la formation

Sous le patronage du ministère du Tourisme et de l’Artisanat et avec la participation de celui de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Expo Ed organise la 13e édition du Salon international des équipements et services pour l’hôtellerie, la restauration et les collectivités. Une manifestation qui se déroulera du 2 au 5 février 2019 au palais des expositions des Pins maritimes. La nouvelle édition du SIEL qui compte regrouper un grand nombre d’exposants nationaux et étrangers, mettra en avant la formation professionnelle dans le domaine hôtelier, élément clé pour l’amélioration de la qualité de l’offre et du service hôtelier national, considéré comme une alternative aux recettes des hydrocarbures. Une formation sans laquelle ce secteur ne pourra point se développer. Il est utile de noter qu’aujourd’hui plus qu’hier, le secteur du Tourisme en Algérie est devenu une priorité pour l’économie nationale dans la recherche d’alternatives aux hydrocarbures. Pour preuve, l’adoption par le Gouvernement, du Schéma directeur d’aménagement touristique (SDAT) pour l’horizon 2030, dont l’objectif principal est le développement du secteur et la promotion de la destination Algérie. Il est attendu la participation d’une centaine d’exposants nationaux mais aussi étrangers, venus notamment de France, du Portugal, d’Espagne, de Turquie et de Tunisie. «Depuis son lancement, le Salon a accompagné la montée en puissance du secteur de l’hôtellerie. Son développement est corrélé à celui d’un secteur économique à la croissance continue et soutenue. Il est devenu, au fil des années, l’événement référence en matière d’équipements et services hôteliers. Chaque année, il draine des milliers de visiteurs issus des domaines de l’hôtellerie, de la restauration mais également des investisseurs en prospection » a déclaré Mme Goucem, organisatrice du Salon. Selon les chiffres du ministère du Tourisme et de l’Artisanat relatifs au premier trimestre 2018, pas moins de 781 projets touristiques sont en cours de réalisation, 104 sont réceptionnés et 980 projets sont en phase de lancement. Côté investissements publics et privés dans la réalisation des établissements hôteliers, ce sont pas moins de «2.200 projets d’hôtels haut de gamme qui sont en cours de réalisation sur tout le territoire national, ce qui va créer une capacité de 277.000 lits. Nous avons aujourd’hui, 850 hôtels, d’une capacité de 120.000 lits», avait déclaré à ce propos, M. Abdelkader Benmessaoud, ministre du Tourisme et de l’Artisanat à l’ouverture de la 19e édition du Salon international du tourisme et des voyages (SITEV).

