Signalisation et télécommunications ferroviaires : Inauguration d’un nouveau centre à Alger

M. Abdelghani Zaalane a inauguré hier à Rouiba un centre de tests des systèmes de signalisation et de télécommunications ferroviaires unique en Afrique, «Avec ce centre de tests, d’envergure internationale, c’est finalement une partie de ce transfert de savoir-faire qui se concrétise avec des retombées économiques immédiates», a déclaré le ministre des Travaux publics et des Transports.

M. Abdelghani Zaalane qui a procédé a l’inauguration du Centre des tests des systèmes de signalisation et de télécommunications ferroviaires «unique sur le continent africain» au siège d’ESTEL Rail Automation, à Rouiba en présence de l’ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne, Mme Ulrike Maria Knotz, a fait savoir qu’il s’agit-là «d’un grand pas» fruit d’un partenariat «gagnant-gagnant» avec l’Allemagne et qui permettra a l’Algérie d’être un pays développer davantage dans le domaine des transports ferroviaires. «Notre objectif est la rentabilité économique», rappelle-t-il.

Visiblement très fier de ces nouveaux acquis M. Zaâlane souligne que ce nouveau centre de tests est, en somme, une concrétisation des orientations du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, relatives à la dimension de l’importance formation continue et spécialisée dans l'amélioration du niveau de réalisation, en utilisant les techniques modernes dans le domaine du transport ferroviaire.

En effet, M. Zaâlane a réitéré la stratégie déployée par son département et qui vise à mettre à niveau et à moderniser les entreprises du secteur ferroviaire afin de leur permettre de faire face à la concurrence des autres compagnies. «L'encouragement du transport par rails s'inscrit dans l'optique de l'amélioration du service public et du désenclavement des zones difficiles d'accès», a-t-il dit. Il rappelle, a ce propos, que la Société nationale des transports ferroviaires préconise un nouveau plan de modernisation qui a pour objectif d’atteindre le seuil des 60 millions de voyageurs transportés et 17 millions de tonnes de fret par an, à l’horizon 2025. «Pour atteindre ce but, il nous est exigé d’améliorer les conditions et développer davantage le secteur», précise le ministre.

Prenant à son tour la parole, M. Yacine Bendjaballah, directeur général de la SNTF, «Cet événement constitue une étape majeure pour le développement de rails» révélant que «cette haute technologie de signalisation sera installée, en premier lieu, au niveau des gares de la capitale. On pourra, donc, envoyer des trains a des intervalles très rapprochés, cela veut dire qu’on aura la capacité d’augmenter le volume du trafic en maintenant un haut niveau de sécurité», a-t-il expliqué.

Il a rappelé, en effet, qu’en septembre 2014 la SNTF et Siemens se sont lancées dans un processus de transfert de savoir-faire dans des domaines technologiques plus avancés que ceux déjà acquis par ESTEL. Ce processus de transfert de savoir-faire consiste, tout d’abord, à former de jeunes Algériens en Allemagne et leur assurer, par la suite, un coaching par des experts de Siemens en Algérie afin de superviser la mise en œuvre des connaissances fraîchement acquises. «Cette étape sera suivie d’un plan de substitution progressive des experts allemands par des experts locaux. Ainsi que la réalisation d’un centre des tests», a-t-il dit. Pour ESTEL, il s’agit de gagner en autonomie et par conséquent de gagner en compétitive «d’ici deux ans la filiale deviendra un centre de compétences mondial, capable de réaliser des études pour des projets à l’international, ESTEL deviendrait alors sans doute la première filiale de la SNTF capable de faire rentrer des devises en Algérie», a-t-il affirmé. Il est à noter que 51 ingénieurs et techniciens ont pu bénéficier de formations technique d’expertise à Braunschweig, en Allemagne, dont certaines ont duré jusqu’à 18 mois. Ces formations ont ciblé des domaines variés liés à la signalisation ferroviaire : les études d’ingénierie, les activités de validation et d’installation, la fiabilité, disponibilité et le maintien des systèmes.

A ceux-là s’ajoutent 58 cadres d’ESTEL formés dans différents volets de gestion de projets notamment : la gestion commerciale des contrats, les techniques d’achats et de logistique, la qualité des projets et gestion des exigences.

Sarah A. Benali Cherif