Musée de la mémoire d’Alger : Lancement du programme « Ta leçon d’histoire »

Dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954, le musée de la Mémoire de Ben-Aknoun vient de lancer la deuxième édition du programme ‘‘Ta leçon d’histoire’’ destiné aux élèves des paliers moyen et secondaire. C’est ce qu’a annoncé la directrice de cette institution, Salima Thabet. Ce programme mémoriel s’inscrit dans le cadre des activités arrêtées par le ministère des Moudjahidine.

Elle a précisé que des visites sont prévues, chaque mardi, en coordination avec des établissements scolaires de plusieurs wilayas, au profit des élèves du moyen et du secondaire en vue de leur permettre de visualiser et de mémoriser ce qu'ils ont reçu en classe, comme leçons théoriques en matière d'histoire.

Il convient de signaler que ces visites sont couronnées, chaque fois, par un concours intitulé "Apprends ton histoire", au cours duquel les écoliers sont questionnés pour tester leurs capacités à assimiler les informations et les explications fournies. La directrice du musée de la Mémoire a indiqué que son institution reçoit des demandes de la part d'associations pour l'organisation de visites et ajouté qu’elle prévoit une hausse du nombre de visiteurs, avec une moyenne de 800 personnes par jour, annonçant dans la foulée l’organisation de conférences sur différents thèmes en rapport avec la glorieuse Révolution, destinées aux étudiants également.

Concluant ses déclarations, Mme Thabet, a souligné qu’une conférence portant sur ‘‘Les Algériens déportés en Nouvelle Calédonie durant l’occupation française’’ avait été organisée au profit des étudiants de droit de l’université d’Alger et de l’université de Bouzaréah. Ce musée, inauguré en octobre 2014, est gratuit et ouvert au public tous les jours de la semaine, sauf le dimanche. Ce lieu de mémoire a accueilli, en trois ans, plus de 80.000 visiteurs, des écoliers et étudiants, pour la plupart, venus découvrir l'histoire d'Algérie entre 1830 et 1962. Cet espace de près de 3.000 m2, comprend des ailes consacrées aux différents pans de l'histoire nationale, depuis le début de l'occupation française, offrant au visiteur l'opportunité d'une plongée dans les évènements grâce à des supports matériels et audiovisuels.

Le ministre des Moudjahidine, M. Tayeb Zitouni, avait déclaré qu’il était impératif d’ancrer l’histoire et les enseignements tirés de la guerre de Libération nationale qui devraient être un modèle à suivre par les générations montantes pour mieux comprendre le présent et construire l’avenir. M. Zitouni avait notamment évoqué le fait que le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, avait appelé les enfants de l’Algérie à faire des moudjahidine et des chouhada ‘‘un exemple à suivre’’, en vue de ‘‘poursuivre le processus d’édification de la patrie’’.

Partant du principe de fidélité au serment des chouhada, «nous devons être à la hauteur de leurs sacrifices et même conscients de l'importance de la continuité pour relever les défis, le maintien de la mémoire nationale dans le cadre de la fidélité au message des martyrs est considéré comme étant un véritable ciment en mesure de maintenir l'unité nationale».

Sami Kaïdi