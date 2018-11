Réforme du système législatif : Garantir les libertés et droits, une priorité

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Tayeb Louh, a affirmé que les programmes de développement initiés par le Président de la République ont induit un ensemble de priorités et d'objectifs, notamment ceux de réaliser un développement social équitable. S’exprimant lundi dernier, en marge de l’inauguration du nouveau siège de la cour d’Oran, M. Louh a rappelé la décision du Président de la République, d’annuler dans la loi de finances 2018, l’article qui prévoyait des taxes sur des documents dont la carte d’identité nationale et le passeport. «Il a pris cette mesure pour ne pas affecter le citoyen, en concrétisation du principe de développement social équitable» a-t-il dit à cet effet.

Au sujet des réformes introduites au système législatif, le ministre de la Justice, a rappelé que celles-ci visaient à garantir les libertés et les droits. «L’adaptation du système législatif se poursuit pour construire un Etat de droit et des institutions sur la base de la loi, ce qui nécessite la consécration d'une culture dans ce sens dans la société», a-t-il précisé. Et d’ajouter le fait que «porter atteinte aux droit et libertés de l'autre, n’est pas acceptable», faisant allusion, entre autres, à l'interdiction à certains de voyager à l'étranger. A ce sujet, il a rappelé que le Président de la République a interdit ce genre de pratiques en introduisant une réforme au Code des procédures pénales stipulant «que personne ne peut être empêché de voyager à l'étranger, sauf s'il y a un ordre de la justice». Abordant les dispositions du tribunal criminel, le ministre a rappelé que des réformes profondes ont été également introduites, soulignant qu'une condamnation peut faire l'objet d'un appel sur demande de la défense et des juristes. Il faut dire que l’Algérie a franchi de grands pas en matière de réforme de la justice «conformément au programme du Président de la République, qui porte sur des visions et objectifs émanant des actions de la Commission nationale pour la réforme de la justice ainsi que des évolutions dans les systèmes juridiques mondiaux, tant en ce qui concerne l'axe de la révision et l'actualisation du système législatif national que celui de la promotion, la valorisation des ressources humaines et la modernisation de la justice».

Parmi les acquis de la réforme de la justice, figurent la consécration et le renforcement de l'indépendance du pouvoir judiciaire et du magistrat. «Ces principes ont été concrétisés», selon M. Louh, «dans les derniers amendement constitutionnels grâce aux orientations du Président de la République visant à assurer davantage d'immunité au pouvoir judiciaire à même de consolider sa place pour lui permettre de s'acquitter pleinement de son rôle dans l'édification de l'Etat de droit en vue de préserver les intérêts et la souveraineté de la nation dans le cadre des lois de la République». Le ministre a abordé les facilités de délivrance des documents aux citoyens soulignant que «les efforts se concentrent sur la généralisation la délivrance du casier judiciaire et du certificat de nationalité par Internet». Lors de sa rencontre avec la société civile, Tayeb Louh a mis en garde contre «les plans de destruction» dictés de l’étranger sous couvert de la démocratie, citant l'exemple de la situation dans certains pays arabes qui vivaient dans la sécurité et la stabilité. «Nous vivons aujourd'hui en sécurité et dans la stabilité à la faveur de la réconciliation nationale», a-t-il déclaré, valorisant les réalisations du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, dans tous les domaines et à tous les niveaux depuis son premier mandat.

D'autre part, le ministre a indiqué qu’Oran a bénéficié, au titre du programme quinquennal en cours, de grands projets réalisés et dont certains sont encore en travaux, à l’instar de la station de dessalement de l'eau de mer de Mers El Hadjadj, d’un programme de 180.000 logements, d’un stade olympique de 40.000 places, d’un village méditerranéen, d'une gare routière, du projet d’extension de l’aéroport Ahmed-Ben Bella, de 170 groupes touristiques, d'une aciérie à Bethioua, de deux usines de montage de véhicules et autres infrastructures devant impulser le développement dans la région.

Pour sa part, le wali d’Oran, Mouloud Cherifi, a estimé que nul ne peut ignorer ce qu’a apporté le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, «Homme de la réconciliation d’hier et homme de la construction aujourd’hui et de sécurité de demain». Un représentant de l’Organisation nationale des moudjahidine a rendu, à cette occasion, un hommage au Président de la République dans un message de la société civile appelant à la continuité de son œuvre.

Salima Ettouahria