Tébessa : Destruction de deux bombes artisanales

Un détachement de l'Armée nationale populaire a détruit le 5 novembre à Tébessa (5e Région militaire) deux bombes de confection artisanale.

Par ailleurs des détachements de l'Armée nationale populaire ont intercepté, lors d'opérations distinctes menées à Bordj Badji Mokhtar et In Gezzam (6e RM), trente orpailleurs et saisi 6 détecteurs de métaux, 12 groupes électrogènes, 34 marteaux-piqueurs ainsi que trois véhicules tout-terrain et 4 motocycles.

Des détachements de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté à Djelfa (1re RM) , deux narcotrafiquants en possession de 56.340 comprimés psychotropes, tandis que trois immigrants clandestins ont été arrêtés à Naâma.