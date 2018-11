M. Gaïd Salah : Veiller à l’ancrage de la conscience historique

Le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a affirmé, hier à Alger, que le Haut Commandement de l'Armée s'attelle à «ancrer l'esprit de notre glorieuse Révolution de Novembre et ses valeurs nobles parmi les jeunes générations», indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Présidant au Cercle national de l'Armée l'ouverture des travaux du colloque historique intitulé «Le 1er Novembre dans l'histoire militaire... valorisation de l'expérience», le général de corps d'armée a rappelé, dans une allocution, diffusée via visioconférence aux unités et écoles de l'ANP à travers les 6 Régions militaires, le grand intérêt accordé par le Commandement de l'ANP à l'histoire nationale, en général, et à l'histoire de la Révolution de Libération, en particulier. En présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, de personnalités nationales et historiques, ainsi que de cadres de l'ANP et d'étudiants universitaires, Gaïd Salah a mis en exergue l'importance de ce colloque, coïncidant avec la célébration du 64e anniversaire de la Révolution. «Nous sommes parfaitement conscients au sein de l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de libération nationale et nous nous attelons sans répit et avec l'aide d'Allah le Tout-Puissant, à ancrer l'esprit de notre glorieuse Révolution de Novembre et ses valeurs nobles parmi les jeunes générations loyales, et leur permettre de comprendre le message de Novembre et d'identifier ses dimensions et sa grandeur», a déclaré le général de corps d'armée. «Notre Révolution mérite d'être glorifiée et notre armée a droit, aujourd'hui et à jamais, d'être fière de ses profondes racines qui ont su concrétiser cette épopée en l'occurrence l'Armée de Libération Nationale. La flamme de cette fierté brillera autant que rayonnera la grandeur du rôle pionnier assigné à l'Armée nationale populaire», a-t-il souligné. Le chef d'état-major de l'ANP a ajouté que «la glorieuse Révolution du 1er Novembre a tracé, avec tout ce qu'elle porte comme nobles valeurs humaines et ferme détermination, la voie de la victoire éclatante et a fait subir au colonisateur français, avec toute sa barbarie et son atrocité, l'amertume de la défaite, et l'a obligé à rebrousser chemin et repartir avec le goût de l'inachevé». Il a relevé que la place que la Révolution algérienne occupe dans l'histoire du monde «témoigne clairement de la noblesse de ses valeurs et de la grandeur de ses événements et de ses dimensions». Le général de corps d'armée a affirmé que le Haut Commandement de l'ANP «continuera avec persévérance, et à la lumière du soutien indéfectible de Son Excellence le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, à veiller à l'ancrage de la conscience historique chez les personnels militaires afin qu'elle constitue la voie éclairée et inéluctable avec laquelle seulement on a la conviction que l'Etat algérien indépendant avec tous ses fondements et ses institutions constitutionnelles issues de la Révolution du 1er Novembre, et dont les bases sont reconfigurées, aura toujours besoin de ses fils dévoués dans l'ensemble du territoire algérien avec à leur tête les hommes de l'Armée nationale populaire, et ce, pour renforcer les rangs et booster les efforts soutenus de synergie et de cohésion visant le raffermissement de ses structures et la sauvegarde de notre cher legs». A l'issue des travaux, un film documentaire sur le thème du colloque a été projeté, suivi des interventions de professeurs universitaires qui ont animé des conférences et des témoignages de moudjahidine ayant vécu la glorieuse Révolution de Libération. La rencontre a été marquée par «un riche débat qui a raffermi davantage la fierté des participants de l'histoire de notre glorieuse Révolution».