M. Abderrahmane Abedou, Directeur de recherche au Cread, à propos de l’accompagnement des PME : « Sélectionner les entreprises susceptibles de représenter la diplomatie économique »

Entretien réalisé par : Fouad Irnatene

L’avenir est dans les PME. Officiels et spécialistes ne cessent de l’affirmer. Mais face à une mondialisation galopante et à une concurrence impitoyable, les entités nationales sont-elles bien outillées pour réussir leur internationalisation ? Quels sont les leviers leur permettant d’aller sans rougir vers d’autres marchés, à commencer par l’Afrique ? C’est autour de ces questions, et tant d’autres, que l’universitaire livre son analyse.

El Moudjahid : Les pouvoirs publics ont mis en place de nombreux dispositifs d’accompagnement en faveur des PME. Mais vouloir placer vite ces entités au niveau international, n’est-il pas mettre la charrue avant les bœufs ?

M. Abedou : La revue de la littérature sur l’internationalisation des PME et sur les exportations révèle que les incitations à l’internalisation sont déterminées par les facteurs internes liés aux motivations des dirigeants et au niveau d’organisation de l’entreprise (créneau d’activité, certification, démarche qualité, etc.). S’ajoutent les facteurs externes liés à l’environnement dans lequel elle évolue (la pression concurrentielle, les aides directes et indirectes, les encouragements à l’exportation, l’intégration dans des ensembles de concentration plus vaste…). En somme, l’internationalisation des entreprises est une résultante de la combinaison de plusieurs facteurs. C’est un processus qui se construit dans le temps et suppose la construction de facteurs distinctifs.

Le processus d’internationalisation des PME est une affaire d’abord de volonté d’entreprise à construire sa stratégie et à fixer des objectifs tactiques et opérationnels, pour créer ses facteurs distinctifs dans une démarche d’ouverture. Certains gouvernements, conscients des enjeux de la compétition internationale, sont intervenus pour offrir aux entreprises un accompagnement professionnel en mettant à leur disposition des structures et d’institutions spécialisées dans le management international (connaissance des sentiers d’accès au marché mondial, les formes de barrières à l’entrée, l’information sur les marchés, etc.). Il est important de souligner que l’accompagnement par les institutions ne peut se faire que si les entreprises affichent une volonté à aller affronter la compétition à grande échelle, c’est-à-dire au niveau du marché mondial.

Les entreprises, qui décident d’aller à l’international, sont conscientes des obstacles et des contraintes qu’elles peuvent rencontrer dans leur processus d’exportation. Leurs atouts résident dans le fait qu’elles connaissent leurs forces et leurs faiblesses et leur capacité à gagner de nouvelles parts de marché. À titre d’illustration, les entreprises algériennes, qui ont été sur le marché international ces dernières années, n’ont pas affiché un handicap ou une insuffisance en termes de ressources requises à l’export, tant au plan des compétences technologiques et managériales (conformité aux standards et aux exigences internationales), qu’au plan des procédures de mise en conformité de leurs produits et de leurs pratiques de gestion par rapport aux normes universelles en usage dans les différents secteurs de production. À la limite, ces entreprises ont sollicité un appui moral des institutions dans leur démarche d’internalisation. Les entreprises qui vont se frotter au marché mondial, ce ne sont pas des entreprises anodines. Ce sont des entreprises déjà performantes sur leur marché domestique. Elles ont montré leurs preuves sur le marché local, et ne se sont pas contentées de ce qu’elles ont comme acquis. Elles ont développé des compétences distinctives qu’elles veulent faire valoir dans des espaces plus larges.



Peut-on dire que nos PME n’ont pas à rougir, et l’heure de l’exportation est venue pour elles ?

On sait, aujourd’hui, que les difficultés des PME algériennes à l’exportation résident dans le handicape lié à leur taille et à leur statut. Il existe un seuil critique pour exporter. En réalité, ne peuvent aller sur le marché mondial que les entreprises qui ont atteint un seuil critique en termes de taille et de statut (SPA). Les pouvoirs publics devraient accompagner ces entreprises qui se sont positionnées déjà comme leaders dans leur marché domestique. Les stratégies d’accompagnement devraient se focaliser sur le confortement de ces entreprises, en impulsant plus de confiance et en les inscrivant dans une short-liste des entreprises susceptibles de représenter la diplomatie économique d’un pays qui s’ouvre à l’international.

La puissance publique doit afficher une volonté réelle de soutien et d’accompagnement effectif au processus d’exportation. L’entreprise, qui va à l’international, n’est plus une entreprise seule, mais c’est une entreprise qui est insérée dans un réseau consolidé où la puissance publique est présente avec force. Aller sur le marché mondial, c’est bien, mais être accompagné, c’est encore mieux. Cette pratique est le mode d’emploi des gouvernements des pays développés, mais c’est aussi la pratique des entreprises des pays développés qui interviennent à l’international.



Les PME butent contre une équation complexe. Si elles représentent une des clés du développement économique, elles demeurent bien le parent pauvre des financements. Comment résoudre cette équation ?

Dans le contexte algérien, le financement de la PME est problématique. Souvent, on cite trois raisons. La première raison relève d’une responsabilité est partagée entre la banque et les PME en matière de financement des PME. Cette situation nous rappelle l’adage de l’œuf et de la poule. D’un côté, les banques n’offrent pas une variété d’outils de financement aux PME. Elles restent sur un modèle de financement classique, où la prise de risque est quasi absente. Les banques algériennes sont à l’aise avec des entreprises ayant des états financiers fiables et validés par des commissaires aux comptes ; par contre, elles sont très répulsives pour tout document comptable non certifié. Elles veulent des garanties.

C’est un comportement prudentiel acceptable, mais l’excès de prudence conduit au blocage, et, par conséquent, à la bureaucratie. Dans la situation des petites entreprises ou des start-up qui ne peuvent satisfaire toutes les exigences de garantie, la donne est complexe. Sur cette question, les Banques algériennes sont intransigeantes et inflexibles. L’absence de flexibilité dans le traitement des affaires des petites entreprises, l’absence de diversification dans les offres de financement, l’excès de garantie et les taux élevés d’intérêt appliqués sont les facteurs primordiaux qui expliquent le faible engouement des petites entreprises à solliciter des crédits.

La seconde raison est en rapport avec la taille et le statut des PME. En effet, le parc des PME étant constitué, en majorité, par des micro-entreprises et des TPE (moins de 9 personnes), demeure le principal handicap d’accès au financement.

Cette faiblesse s’explique par une faiblesse des fonds propres, par une trésorerie très volatile, une faible estimation du capital nécessaire, pour réaliser le chiffre d’affaires envisagé, etc.

Outre la taille des PME algériennes, le statut d’entreprise Eurl ou de Sarl représente également un autre obstacle majeur pour accéder au financement. Généralement, les banques ne veulent pas travailler avec ces petites entreprises, parce qu’elles n’apportent aucune assurance et aucune solvabilité pour pouvoir prétendre à un crédit.

Ces micro-entreprises et ces TPE n’inspirent pas confiance aux banquiers pour les inciter à offrir des crédits. Ces entreprises naissantes sont souvent perçues comme des entreprises qui n’ont pas fait encore leur preuve sur le marché et qu’à l’origine elles n’ont pas conduit d’analyses approfondies de leur marché.

D’emblée, elles sont suspectées de ne pas pouvoir atteindre leurs objectifs, et donc elles seront dans l’incapacité de remboursement des concours bancaires.

Ce sont ces a priori qui bloquent et neutralisent toutes les relations banques-PME.

La troisième raison est imputable au marché financier non conventionnel, qui n’intègre pas dans son champ de couverture la catégorie des petites entreprises, des micro-entreprises et des start-up. Le marché boursier en Algérie, nouvellement créé et construction, semble moins enclin à travailler avec les entreprises de petite taille qui ne sont pas disposées à l’ouverture de leur capital.

L’image de la petite entreprise, réputée sans modèle économique éprouvé et dépourvue d’actifs utilisables comme sûreté, a favorisé leur exclusion de ce marché financier non conventionnel.

En résumé, nous sommes en Algérie dans une configuration frustrante entre les banques et les petites entreprises.

Les premières sont dans l’incapacité, à l’heure actuelle, d’innover ou d’apporter des propositions de sortie de cet engrenage. Les entreprises, de leur côté, n’ayant pas encore achevé leur mue sur le marché, sont dans l’incapacité de satisfaire aux exigences de banque guichet ou banque dépôt.



L’informel constitue également un frein sérieux au développement de la petite et moyenne entreprise. Quel rempart pour ce phénomène ?

Généralement, lorsque les gens parlent de l’informel ou du secteur informel, ils font référence à des définitions qui intègrent dans le secteur informel toutes les activités qui se déroulent en dehors du système fiscal et légal. Il est extrêmement difficile, dans les premières phases de création d’entreprise, de distinguer et de séparer entre les différentes phases ou étapes.

Dans les petites entreprises, notamment dans leur première phase de création, il est très difficile de les classer et de les situer dans le secteur formel ou dans le secteur informel, tant les voies sont sinueuses et les obstacles sont difficiles à surmonter par les entrepreneurs.



La persistance de ces obstacles et voies sinueux n’a-t-elle pas tendance à transformer l’informel en un mal nécessaire pour ces petites entreprises?

Les petites entreprises, dans leur premières phases, ne peuvent pas être entièrement dans le formel (c'est-à-dire déclarer tous les salariés, acheter et vendre avec des factures, s’enregistrer au niveau des imports et des autres institutions consulaires), car le processus de formalisation est évolutif.

L’environnement actuel de la création d’entreprises et l’accès aux différents marchés (marché du travail, marché financier, marché de l’expertise, etc.) contraignent les entreprises naissantes à se mouvoir et à solliciter les ressources des différentes sphères formelles ou informelles. C’est devenue un mode d’emploi, tant les règles qui édictent le comportement de la création d’entreprise continue de fonctionner avec beaucoup de zones d’ombre. D’abord, l’entreprise nouvellement créée va découvrir progressivement le processus de formalisation qui passe d’abord par les déclarations au niveau de toutes les instances consulaires et fiscales. Ces démarches sont indispensables lorsque l’entrepreneur projette de prospecter pour un financement de son activité.

Lorsque les voies n’aboutissent pas, il bascule immédiatement dans l’autre sphère.

Ensuite, lorsqu’il franchit la phase du montage financier, et passe aux phases de production et de commercialisation de ces premiers produits, il bute rapidement contre une réalité évidente d’accès au marché. Et là, il découvre de nouvelles pratiques et de nouvelles règles édictées par cette sphère.

Les choix qui lui sont imposés ne sont pas nombreux, soit il doit vendre seul ses produits sur le marché et démarcher les clients directs ou bien passer le circuit classique des dépositaires et des grossistes.

Là aussi, le paiement est à terme. Conséquemment, le paiement et les déclarations des salariés vont être retardés, en attendant de mobiliser les fonds.

Ce cercle infernal imposé aux entreprises naissantes les contraint à contourner ces barrières et à emprunter différents voies, y compris s’adresser au marché informel. Enfin, compte tenue des difficultés à accéder aux institutions officielles et aux obstacles bureaucratiques, le recours à l’informel dans les phases de création et de développement s’avère indispensable. Cependant, l’accompagnement des entreprises naissantes dans leur processus de formalisation est nécessaire, pour les ramener à se détourner des pratiques relevant de l’informel.

F. I.