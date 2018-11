Conjoncture : Imbroglio

Phénomène récursif, la surfacturation à l’importation, avec comme corolaire, le transfert illicite de capitaux, est loin de constituer un acte marginal. Bien au contraire, ce crime assimilé à juste titre, à un acte de délinquance économique, est soutenu par l’imbroglio qui caractérise encore la sphère commerciale du pays, tant au niveau extérieur qu’au plan interne. Une situation qui favorise l’émergence de pratiques illicites et coûteuses pour le pays, l’Algérie étant parmi les pays les plus affectés par la fuite de fonds générés notamment par le délit de surfacturation. Une pratique frauduleuse qui continue de peser lourdement sur la facture des importations. Les déclarations du ministre du Commerce faisant état d’«enquêtes menées actuellement en vue de déterminer les pays dont les exportations connaissent des tentatives de surfacturation», révèlent, en effet, l’ampleur du phénomène dans un texte géoéconomique qui s’avère favorable à cette tendance que ni la loi ni les mesures répressive et dissuasives ne semblent réussir à endiguer. Des mesures censées contribuer à renforcer les instruments de lutte contre les velléités de surfacturation des marchandises importées, et le contrôle des opérations financières liées aux commerce extérieur, mais qui n’ont pas, pour autant, découragé certains opérateurs de persévérer sur cette voie au détriment des intérêts du pays.

Connivences dans des cas, et déliquescence d’autre part, ainsi que l’absence d’une réelle coordination avec les pays destinataires de ces capitaux transférées illégalement sont autant de facteurs qui compliquent le contrôle des transactions commerciales, la traçabilité des fonds et la détection des mouvements des fuites des capitaux, de surcroît, non visibles. Ces difficultés à cerner toutes ces pratiques, car fondamentalement, bien ancrées dans le fonctionnement des circuits du commerce extérieur, s’expliquent, en partie, par les niveaux de complicités à ce niveau, tant en ce qui concerne les surfacturations que les opérations de transferts de devises à l’étranger. «Des taux de délinquance économique très élevés dans la sphère marchande d’une manière générale», comme l’avait souligné un ancien ministre du Commerce, et qui continuent de braver tout tentative de mettre fin à de tels fléaux. Dans cette optique, un haut responsable de l’administration douanière avait déclaré que l’institution enregistrait, jusque-là, une moyenne de 400 à 500 contentieux par an dans le cadre de la lutte contre la surfacturation. Les autorités, qui comptent poursuivre sur cette voie, ont déjà engagé des négociations avec l’Union européenne et la Chine, nos partenaires commerciaux potentiels, dans le cadre de la stratégie de lutte contre la surfacturation en attendant que des accords viennent solder ses initiatives.

D. Akila