Finances : Maghreb leasing-Algérie, autorisée à émettre son troisième emprunt obligataire

La Commission d’Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse (COSOB) a visé une notice d’information relative à l’émission d’un emprunt obligataire institutionnel par la société Maghreb Leasing Algérie (MLA), a indiqué hier cette institution financière dans un communiqué. Le montant de cet emprunt obligataire est de deux milliards de dinars à raison de 200.000 obligations à émettre pour une valeur nominale de 10.000 dinars par obligation, a précisé la même source. Quand à la durée de maturité de cet emprunt obligataire, elle a été fixée à cinq années, avec un amortissement constant annuel de 1/5 du total souscrit.

Concernant les taux du coupon, il sera fixé «peu de temps avant l’émission», a indiqué la COSOB. Les souscripteurs concernés sont les banques et les établissements financiers ainsi que les autres investisseurs institutionnels. Cet emprunt n’est adossé à aucune garantie en dehors du nantissement, au profit de la masse des obligataires, des billets à ordre tirés sur la clientèle de MLA, et déposés sur un compte ouvert chez BNP Paribas El Djazair.

Ce nantissement couvre, à tout moment et sur toute la durée de vie de l’emprunt, 120% du montant du principal et du montant du coupon.

Pour rappel, Maghreb Leasing Algérie, qui avait déjà émis deux emprunts obligataires institutionnels en 2015 et 2017, est un établissement financier spécialisé dans le crédit-bail (leasing), créé en 2006 et doté d'un capital social de 3,5 milliards DA.