Salon de la dinanderie à Constantine : Cap sur l’innovation

C’est sous le slogan « L’art de la dinanderie » que s’est ouvert hier le salon de la dinanderie organisé au niveau de la maison de la culture Malek Haddad, sous l’égide de la direction de la Culture, et ce avec la participation d’artisans locaux. Selon Samia Filali, organisatrice de l’évènement, l’objectif de cette manifestation est, au-delà de l’échange d’expérience, la promotion de l’innovation dans le domaine de la dinanderie, qui, bien qu’art ancestral, ne peut être vivace sans davantage de créativité, de la part de la jeune génération notamment, entre autres par l’introduction de nouveaux matériaux et techniques, ainsi que la fabrication d’objets inédits : « Ce salon sera consacré aux nouvelles productions, lesquelles doivent cependant rester dans l’esprit de la tradition constantinoise. Les trois meilleures créations originales seront récompensées», a-t-elle indiqué, et de préciser, concernant la composition du jury : « Il s’agit de professionnels issus respectivement du Musée national des arts et expressions culturelles traditionnelles, de l’école des beaux-arts et de la Chambre de l’artisanat et des métiers ». Par ailleurs, elle a indiqué qu’une conférence sera donnée par les spécialistes dans l’enceinte même de la maison de la culture. Les professionnels de la dinanderie ont profité de la tenue de ce salon pour remettre sur le tapis l’épineuse question du manque et, par voie de conséquence, de la cherté de la feuille de cuivre, tout en souhaitant bénéficier de subventions de la part des autorités publiques, ou à défaut de crédits bancaires, et ce afin de pouvoir se procurer le précieux matériau. Il est utile de rappeler qu’une initiative avait été amorcée, fin 2015, dans le cadre du projet de développement des clusters dans les Industries culturelles et créatives (ICC), mis en œuvre par l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) et financé par l’Union européenne et la Coopération italienne au développement.

Le cluster « Dinanderie » regroupe actuellement 160 artisans et a déjà commencé à exporter des produits en cuivre vers l’Europe en 2017.



Issam B.