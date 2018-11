Impulsion de l’initiative du Nepad au Sahel : Atelier international les 8 et 9 novembre à Tamanrasset

Un atelier international sur l’impulsion de l’initiative du Nepad (Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique) dans la région du Sahel se tiendra les 8 et 9 novembre courant au Centre universitaire de Tamanrasset, à l’initiative de l’association socioculturelle locale de dynamisation de la société civile, a-t-on appris des organisateurs. Intitulée "Vers l’impulsion de l’initiative du Nepad pour la stabilité des pays du Sahel", la rencontre verra la participation de spécialistes de pays du Sahel, à l’instar du Tchad, du Mali et de la Mauritanie, ainsi que de représentants du corps diplomatique de pays africains accrédités en Algérie, d’universitaires spécialistes de questions de relations internationales, de représentants de départements ministériels en rapport avec les projets de l’initiative du Nepad (Transport, Travaux publics, Banques, etc.), et de la société civile, a-t-on fait savoir. Plusieurs communications seront présentées lors des travaux de l’atelier et traiteront de domaines liés aux questions et programmes visant la sécurité et de stabilité des pays du Sahel, à la bonne gouvernance politique et économique, et à la valorisation de ses composants à même de faire de la région un espace d’échanges commerciaux et d’interaction culturelle, a-t-on ajouté. La rencontre permettra aussi de mettre en avant l’intérêt de l’impulsion de l’initiative du Nepad dans les pays du Sahel, considérée comme la plus importante pour la sécurisation de la région, à travers l’appui au décollage économique de ses pays et le renforcement de l’attractivité de la région pour l’investissement étranger, sachant que l’Algérie a joué un rôle important dans ce sens à travers des programmes structurants, à l’instar de la route transsaharienne et le projet de liaison en fibre optique vers l’Afrique. La wilaya de Tamanrasset a un rôle crucial à assumer dans le cadre de cette initiative, de par sa position géostratégique en tant qu’une des principales régions frontalières et au regard du grand intérêt que lui accordent les hautes autorités du pays, réaffirmé lors de la dernière réunion organisée par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, consacrées aux régions frontalières. Des recommandations sanctionneront les travaux de cet atelier qui devra adopter aussi une Déclaration de Tamanrasset sur le Nepad, devant constituer une feuille de route concernant la région du Sahel, selon les organisateurs.