Ouest du Niger : Des groupes terroristes veulent s’implanter

Assassinats, rapts, extorsion, prêches, destruction d'écoles: des groupes terroristes venus du Mali et du Burkina Faso tentent d'étendre leur influence dans l'ouest du Niger, où l'armée s'est massivement déployée depuis une dizaine de jours. Placée sous état d'urgence depuis 2017, la région de Tillabéri, située dans la zone enclavée du Litpako Gourma, à cheval sur les frontières du Niger, du Burkina et du Mali, subit les incursions meurtrières de groupes armés. Le Niger n'abritait pas jusqu'à présent de bases arrière de groupes terroristes, mais le secteur dit des "trois frontières", déjà "théâtre d'attaques, d'assassinats ciblés et d'enlèvements fréquents" est "en passe de devenir un sanctuaire de groupes terroristes et criminels", a alerté fin octobre le général Ahmed Mohamed, patron des armées du Niger lors d'une réunion à Niamey du G5-Sahel. "Depuis deux mois, nous vivons un phénomène nouveau: des groupes lourdement armés circulent à moto pour terroriser les gens et prélever la zakat", s'inquiète Soumana Hassane, un député de Tillabéri. "Apparemment ces groupes armés veulent s'installer définitivement dans la zone", estime Amadou Bounty Diallo, ex-militaire et ressortissant de Tillabéri. Interpellé samedi dernier au Parlement, le ministre nigérien de l'Intérieur Mohamed Bazoum a déclaré que deux opérations militaires étaient en cours depuis une dizaine de jours pour juguler l'insécurité qui a atteint "son paroxysme il y a deux semaines". La situation sécuritaire s'est considérablement dégradée depuis trois ans au Burkina Faso, notamment dans ses régions nord et est, infiltrée par des groupes islamistes. Le Mali connaît une instabilité chronique depuis 2012, avec la présence de nombreux groupes terroristes.