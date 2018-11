Lutte contre la radicalisation : La prévention comme arme

Alors que les travaux du 21e Congrès des responsables arabes chargés de la lutte contre le terrorisme s’achevaient à Tunis, le 2 novembre, un attentat revendiqué par Daech a été commis en Égypte contre un bus transportant des pèlerins coptes. Quelques jours avant le début de ce congrès, la Tunisie avait, également, été frappée par un attentat, commis le 29 octobre dans le centre de Tunis, où de nombreux blessés ont été enregistrés.

C’est dire que les participants à la réunion de Tunis ne pouvaient qu’avoir à l’esprit la dangerosité de ce fléau transfrontalier et contre lequel les stratégies de lutte élaborées tant au niveau national qu’international se sont avérées incapables à l’éradiquer. A ce jour du moins. Tout au plus elles ont obligé ses commanditaires à s’adapter. Pourtant, et parce que le terrorisme constitue une menace tant pour la sécurité des personnes que pour la stabilité des Etats, il est indispensable que les groupes terroristes soient définitivement vaincus et que le terrorisme soit anéanti.



Empêcher de nouveaux « recrutements »



Et pour ce faire, il y a un volet parmi tous ceux identifiés par les experts sur lequel l’accent doit être mis. Car quand bien même, à titre d’exemple, la nécessité de tarir les sources de financement est indispensable, il n’en demeure pas moins qu’il est encore plus important d’empêcher aux groupes terroristes de renforcer leurs rangs en procédant au recrutement de nouveaux éléments. C’est l’objectif que s’assignent les gouvernements faisant face au départ de jeunes vers les maquis terroristes. Les participants au 21e Congrès, organisé à Tunis, ont recommandé «la mise en place d'un mécanisme pour empêcher le départ des jeunes vers les zones de tension et de conflit dans la région arabe». L’Algérie, premier pays à avoir été confronté à ce fléau dans les années 90, mène depuis une action en profondeur de dé-radicalisation qui touche tous les secteurs et toutes les couches de la population, en particulier la jeunesse. A cette fin, lit-on dans le manuel élaboré pour conduire cette politique, d’importants moyens humains, matériels et financiers sont mobilisés. Mais les autorités sont aussi conscientes que c’est là un défi qui interpelle le pays sur le long terme. Les résultats déjà obtenus sont encourageants et invitent à persévérer et à aller plus loin dans cette voie. Ainsi sont cités le nombre réduit de jeunes algériens signalés dans les rangs des groupes terroristes de Daesch et autres, par rapport à d’autres pays de la région, qui se comptent en milliers et l’absence de plus en plus avérée du terroriste algérien dans les postes de commandement des groupes de terroristes étrangers. De même que l’assèchement des sources de recrutement des courants extrémistes et des groupes terroristes est aussi mis en avant. Ce problème, en voie d’être réglé par l’Algérie, est aussi pris à bras-le-corps par d’autres pays.



Un tiers des convertis à l’islam radicalisés



Tous tentent de répondre à cette question qui revient tel un leitmotiv : Qu'est-ce qui pousse des milliers de jeunes dans les rangs d’organisations comme Daech, Aqmi, Boko Haram ou les Shebabs ? Si pour les africains, la pauvreté, la marginalisation et la corruption sont les premiers facteurs de radicalisation, devant même la question religieuse, selon une étude menée par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et publiée le 7 septembre 2017, causes qui pourraient expliquer la radicalisation constatée des jeunes tunisiens et marocains notamment, il reste aussi que ce phénomène a été constaté en Europe où de nombreux jeunes filles et garçons, dont certains se sont convertis à l’Islam, ont rejoint les rangs de Daech pour combattre au nom d’une cause qui normalement ne peut pas être la leur. En France, on compte un 1/3 des convertis parmi les radicalisés, a indiqué Murielle Domenach, la secrétaire générale du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation chargé de piloter le nouveau plan national annoncé par le président Macron et présenté fin février 2018 par son premier ministre. Un plan d’action devenu nécessaire car «la radicalisation s’est affirmée en France, (…) comme une menace durable pour (la) sécurité et (la) cohésion sociale». Mais il est à relever que cette politique de prévention articulée autour de la détection, la formation et la prise en charge en milieux ouvert et fermé et le développement de la recherche n’est pas sortie du néant. Le plan est d’abord le fruit d’une large concertation et s’est inspiré du plan de lutte anti-terroriste et du plan d’action contre la radicalisation et le terrorisme. Il formule 60 mesures pour réorienter la politique de prévention suivant 5 axes. Car, estiment les rédacteurs du plan, la menace terroriste endogène demeure sur le territoire français. Et pour protéger la société, il faut continuer de lutter contre le terrorisme mais aussi prévenir efficacement la radicalisation.



« Il est difficile de nettoyer les cerveaux »



Au 20 février 2018, la France comptait 19.745 individus recensés au FSPRT (Fichier de traitement des Signalisations pour la Prévention de la Radicalisation à caractère Terroriste). Selon la répartition des signalés par statuts, 10.960 étaient pris en compte et 3.557 étaient en veille. Reste toutefois que Mme Domenach est tout à fait consciente de la difficulté de lutter contre la radicalisation. Et celle qui préfère parler de désengagement avoue que «l’on ne peut pas leur nettoyer le cerveau». Il faut, estime-t-elle, construire «un contre discours» tout en soutenant que dans l’un des lieux de cette bataille livrée par les pouvoirs publics est la prison. «C’est l’enjeu», dira-t-elle. Et pour cause, il est fait état de 1.123 détenus de droits commun identifiés comme radicalisés et de 635 personnes suivies au titre de la radicalisation par les services pénitentiaires d’insertion et de probation. s’ajoute les 504 détenus pour des faits de terrorisme islamiste. De même que si parmi les mesures préconisées le plan retient la nécessité de compléter le maillage détection/prévention, il souligne aussi la nécessité de comprendre et d’anticiper l’évolution de la radicalisation. Il s’agira ainsi d’anticiper les reconfigurations de la menace jihadiste (terroristes) et leur impact sur l’ensemble du territoire et de développer la recherche appliquée sur les évolutions du processus de radicalisation. La réussite de ce plan sera en fait évaluée à l’aune de ce défi. Ceci est d’autant plus vital pour la France que le pays fait face à un terrorisme domestique. Et pour cause, une des études de recherche consacrées à ce sujet en est arrivée à la conclusion que «les

caractéristiques sociales identifiées montrent que la lutte contre le terrorisme et la radicalisation n'est pas qu'une affaire de répression».

Nadia Kerraz