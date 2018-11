Grand angle : Sauver le contre-pouvoir

Les législatives partielles américaines de cette année revêtent un intérêt suprême pour la santé démocratique au pays de l’Oncle Sam. Le renouvellement d’une partie du congrès et du sénat constituent un enjeu majeur pour le futur de la politique du locataire du bureau ovale qui, depuis son élection, évolue en roue libre face à des démocrates loin d’être remis de la défaite de novembre 2016 et qui peinent à désigner un leader capable d’insuffler une nouvelle dynamique face à la tempête Trump. Donald Trump se donnait lundi sans réserves dans les dernières heures de la campagne pour ces élections qui, encore une fois, détermineront le contrôle du congrès américain... et le cours de sa présidence. Une grande incertitude régnait encore sur le scrutin à quelques heures de l'ouverture des premiers bureaux de vote, mardi à 06h00 sur la côte est (11h00 GMT). «Tout ce que nous avons construit est en jeu demain», a lancé Donald Trump à des milliers de supporters dans l'Indiana, un Etat clé si les républicains veulent conserver le contrôle du sénat. Le nom du président républicain ne figure pas sur les bulletins de vote mais il martèle depuis des semaines que le scrutin sera un référendum sur sa présidence. Les électeurs américains ont été mis en garde, lundi soir, contre des tentatives d'entités étrangères de perturber le scrutin de mardi, dans un communiqué de plusieurs ministres et patrons d'agences de renseignement américains, assurant toutefois qu'il n'y avait pas d'indication à ce stade, que l'infrastructure de vote ait été compromise. Après le choc de 2016, les démocrates sont donnés favoris par les sondages pour reprendre le contrôle de la Chambre des représentants, tandis que les républicains devraient conserver le contrôle du sénat. Craignant qu'une victoire des démocrates au congrès ne paralyse ses politiques, le président américain a jeté toutes ses forces dans la campagne. Cleveland (Ohio), Fort Wayne (Indiana), Cape Girardeau (Missouri): jusqu'au dernier moment, le milliardaire enchaînait lundi les rassemblements "Make America Great Again".

M. Trump ne sera de retour à la Maison Blanche que bien après minuit. En face, les candidats démocrates en mal de nouvelles personnalités d'envergure nationales se sont appuyés sur l'ex-président Barack Obama et son vice-président Joe Biden en meeting de campagne. Les votes des jeunes, des minorités et des femmes pourraient être décisifs. Signe du grand intérêt suscité par ces élections : déjà plus de 30 millions de bulletins avaient été déposés lundi dans les Etats permettant le vote anticipé ou par procuration, selon les médias américains, soit bien plus que les quelque 22 millions enregistrés avant le jour du vote lors d'élections comparables en 2014. Les sondeurs donnent l'avantage aux démocrates pour la Chambre des représentants, où ils doivent ravir 23 sièges aux républicains pour prendre la majorité. Mais les enquêtes sont trop serrées dans une vingtaine de circonscriptions pour pouvoir dire, avec certitude, qui sera le vainqueur, mettent en garde les sondeurs, échaudés par la «surprise» Trump en 2016. Au sénat, les républicains prédisent qu'ils renforceront leur majorité. La carte est en leur faveur : le renouvellement par tiers concerne cette année des Etats majoritairement conservateurs. Sur les 35 sièges en jeu, les sénateurs sortants, les plus en difficulté, sont des démocrates élus dans le Dakota du Nord, l'Indiana, le Montana et le Missouri. Les Etats-Unis pourraient donc se retrouver, le 3 janvier 2019, avec un 116e congrès divisé. Ce qui pourrait paralyser le programme du 45e président des Etats-Unis, jusqu'aux prochaines élections de 2020.

M. T.