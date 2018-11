Violences en Afghanistan : 56 morts et 379 blessés lors des dernières législatives

Quelque 56 personnes ont été tuées et 379 autres blessées le mois dernier lors des dernières législatives en Afghanistan, a annoncé hier l'ONU, faisant de ce scrutin le plus mortel jamais enregistré dans le pays. Le premier des trois jours du vote, qui a démarré le 20 octobre et dont l'annonce des résultats a été repoussée au 23 novembre, a été le plus sanglant, observe la Mission onusienne en Afghanistan (Manua) dans un rapport. Quelque 251 morts et blessés avaient été déplorés durant la présidentielle de 2014. Aucun scrutin n'a fait davantage de victimes depuis que l'ONU a commencé à recenser les pertes civiles en Afghanistan en 2009. Dans les six mois qui ont précédé l'élection, près de 500 Afghans ont été tués ou blessés —femmes et enfants constituant plus du tiers de victimes— et 245 ont été kidnappés, selon la mission onusienne.