Menace terroriste au Mali : 2.000 élèves privés d’école au nord de Bamako

Près de 2.000 élèves maliens sont interdits d'école depuis une semaine au nord-est de Bamako en raison de menaces de présumés terroristes selon des enseignants et d'élus locaux. «Les terroristes sont venus la semaine dernière à moto dans notre village. Ils ont regroupé tout le monde dans une mosquée», a déclaré un enseignant de Toubakoro, près de la localité de Banamba, à environ 140 km au nord-est de Bamako. «Les terroristes armés ont clairement menacé de juger et de punir ceux qui ne vont pas respecter la nouvelle loi». De sources concordantes, ces présumés terroristes se réclament du prédicateur radical peul Amadou Koufa, dont le groupe est apparu il y a trois ans dans le centre du Mali, région située à l'est de Banamba. Ils ont proféré les mêmes menaces la semaine dernière dans les localités voisines de Dandougou, Balala et Ngounado, selon des sources concordantes. Selon une source sécuritaire malienne, «des militaires ont été envoyés à Toubakoro pour assurer la sécurité des populations». À l'occasion de la rentrée des classes, le Premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga avait mené le 2 octobre une opération de réouverture d'écoles fermées à cause de l'insécurité près de Mopti (centre). «L'Etat va renforcer la sécurité pour permettre aux enfants d'aller à l'école. Nous serons présents plus que jamais», avait-il assuré.