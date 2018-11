Remaniement ministériel en Tunisie : Caïd Essebsi se démarque

Le président tunisien, Béji Caïd Essebsi, a estimé que le remaniement ministériel annoncé par le Premier ministre était un remaniement «fait à la hâte» et reflétait une «politique du fait accompli», a indiqué lundi soir la porte-parole de la présidence de la République, Saïda Garrach.

La présidence a fait savoir qu'elle n'approuvait pas le remaniement annoncé par M. Chahed, qui touche 13 ministères mais n'entraîne pas de changement majeur dans les principaux postes gouvernementaux. Ce remaniement n'a pas besoin d'être entériné par le président. L'instabilité politique qui augmente à l'approche des scrutins présidentiel et législatif prévus en 2019 inquiète nombre d'observateurs, la Tunisie restant fragilisée, en dépit d'une reprise de la croissance, par un chômage et une inflation qui exacerbent des tensions sociales fortes, près de huit ans après la révolution. Selon le Premier ministre ce remaniement vise à «sortir de la crise politique». Les ministres des Affaires étrangères, de la Défense et de l'Intérieur restent néanmoins à leurs postes. Mme Garrach a affirmé, dans une déclaration à l'agence TAP, qu'«il n'y a pas eu concertation avec le président de la République à propos de ce remaniement». «Le président de la République a été informé de la liste en fin de journée. Il semble qu'elle ait été changée par la suite», a-t-elle ajouté. M. Chahed a indiqué avoir effectué ce remaniement pour former "une équipe gouvernementale solidaire et responsable qui peut assurer la stabilité dans le pays, résoudre les questions brûlantes et sortir de la crise politique». Nommé chef d'un gouvernement d'union nationale en août 2016, M. Chahed, 43 ans, a dépassé en longévité tous ses prédécesseurs depuis la chute de Ben Ali en 2011. Une faction de son parti Nidaa Tounès, menée par le fils de Béji Caïd Essebsi, chef de l'Etat et fondateur du parti, ainsi que la puissante centrale syndicale UGTT ont réclamé son départ pendant des mois. «Avec ce remaniement, j'ai assumé mes responsabilités en tant que chef du gouvernement et selon les prérogatives que me donne la Constitution», a-t-il déclaré à la presse.

Au plan sécuritaire, la présidence tunisienne a annoncé hier la prolongation jusqu'au 6 décembre de l'état d'urgence, en vigueur dans le pays depuis désormais trois ans, à la suite d'une série d'attaques terroristes sanglantes en 2015. Cette nouvelle prolongation intervient une semaine après un attentat suicide sur la principale avenue de la capitale, qui a fait 20 blessés légers. Sans donner d'explications sur les raisons de cette prolongation, la présidence indique que le chef de l'Etat Béji Caïd Essebsi a pris cette décision après avoir consulté le président du Parlement mais aussi le Premier ministre, Youssef Chahed.

MT et agences