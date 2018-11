Dans la lucarne : Belmadi doit tout recomposer

Les Verts vont entamer bientôt cette quatrième journée comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019, prévue au Cameroun (groupe4). Il faut dire que les choses se sont compliquées dans ce groupe depuis la défaite de nos capés devant le Bénin chez lui et surtout la victoire du Togo devant la Gambie. Certes, l’Algérie et le Bénin occupent toujours la première place avec 07 pts chacun, mais le Togo a refait son retard, puisqu’il est passé de seulement deux points à cinq points. Par conséquent, il ne s’attendait pas à une telle aubaine, lui qui se considérait déjà comme éliminé. C’est un peu notre faux pas, à Cotonou, qui a remis les protégés du français Claude Leroy sur selle. Il ne faut pas se fier à la «malice» et la «roublardise» de ce coach qui peut vous ensorceler avec son discours «mielleux». A l’aller, à Tchaker, on avait gagné, mais on avait souffert, surtout sur cette action devant le but qui avait été «vendangé» par Adébayor. Alcaraz était chanceux, puisqu’il sortira victorieux par un but à zéro. Toujours est-il, il faut admettre qu’on n’est pas encore sortis de l’auberge. Pour la qualification, il faudra se dire que rien n’est encore fait, puisqu’on devra «batailler» avec force et aussi avec précision devant la «cage» adverse pour battre les équipes composant notre groupe. Car, cette fois-ci, il faudra absolument battre cette équipe du Togo, à Lomé, devant son public, sinon... Le problème qui se pose encore pour notre sélection nationale, c’est qu’on ne gagne pas hors de nos frontières. Car, on laisse trop le champ libre et qu’on est curieusement peu «véloces» comme on si on craignait les «chocs» et l’adversité. Nos joueurs, c’est la remarque de tous, ne «bloquent» par leurs vis-à-vis en les laissant faire tranquillement ce qu’ils ont envie de faire, et cela ne peut pas vous offrir la victoire. Pour l’obtenir, il faudra «l’arracher» avec force et abnégation. Il ne faudra pas compter sur notre opposant pour qu’il nous «l’offre sur un plateau d’argent ». C’est cela le football. C’est une discipline rude qui nécessite des «hommes», des vrais, qui se donneront à fond jusqu’au bout pour leur pays, pour leur honneur et leur gloire. Une victoire à l’extérieur se mérite pour ceux qui ne lui tourneront pas le dos. C’est vrai que notre prochaine sortie n’est pas quelque chose d’insurmontable, mais il faudra pour cela être prêt physiquement et surtout moralement. Belmadi avait relevé que les nôtres n’ont pas gagné depuis longtemps dans les compétitions africaines notamment à l’extérieur. Il faut que cela commence à changer. Des pays qu’on arrivait à dominer assez facilement sont devenus comme des «montagnes» pour nous, alors que nous possédons des joueurs au talent avéré, à l’instar de Mahrez et les autres. Ce qui pourrait, cependant, poser un sérieux problème pour Belmadi, le sélectionneur national, reste le nombre important de blessés concernant les joueurs opérant dans les championnats européens et même saoudien pour le cas de M’bolhi. Pour «une guigne», on ne peut pas trouver mieux. Alors qu’on a besoin d’eux d’une manière pressante, voilà qu’ils se blessent à un moment assez important du fait qu’on en a bien besoin d’eux. Cela risque de poser un sérieux dilemme à Belmadi. Va-t-il faire appel à des joueurs opérant dans le championnat algérien. C’est une solution qui semble s’imposer d’elle-même. A moins qu’il aura d’autres cartes entre ses mains qu’il tentera d’utiliser entre-temps. Il pourrait aussi faire venir d’autres joueurs «pros». Par conséquent, avant quelques jours du match officiel (18 novembre), on verra plus clair. C’est-à-dire, ce que fera Belmadi.

Hamid Gharbi