Tébessa : Attribution d'aides financières au profit de 68 clubs et ligues

Pas moins de 68 clubs et ligues sportives dans la wilaya de Tébessa ont bénéficié, depuis janvier dernier, d'aides financières du Fonds local pour la promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives, a-t-on appris lundi, auprès de la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS). Une enveloppe financière de plus de 15 millions DA a été allouée pour le soutien de 60 clubs sportifs dans de nombreuses disciplines sportives, notamment le football, le volley-ball, l'athlétisme et autres, ainsi que des ligues sportives, a détaillé la même source. De plus, le Fonds local pour la promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives a financé au cours de la même période près de 12 manifestations sportives pour lesquelles un budget de plus de 8,5 millions DA a été réservé, a fait savoir la même direction. En outre, le même Fonds a alloué pas moins de 17,8 millions DA au profit de 18 associations locales actives dans le domaine de la jeunesse et du sport pour organiser et participer à divers événements nationaux, a conclu la même source.