Ligue 1 (13e journée) : USMA-JSK reporté à une date ultérieure

Finalement et après un bras de fer qui aura duré quatre jours, la JSK a obtenu le report de son match face à l'USMA. Alors qu'on se dirigeait vers le forfait du club kabyle, la LFP a annoncé le report dudit match à une date ultérieure. une décision qui devrait désormais apaiser les esprits et permettre le déroulement du reste de la phase aller dans la sérénité. Tout a commencé avec l'annonce de la LFP, jeudi, du report, de vingt-quatre heures, du match USMA-JSK. Dans la foulée, Cherif Mellal, président de la JSK, a déclaré être contre cette énième programmation et refuse de jouer. Un bras de fer s'était alors engagé entre le boss des Canaris et la LFP.

Pour mettre la pression un peu plus sur Abdelkrim Medouar, Mellal avait "invité" les présidents de club à se réunir dimanche pour discuter d'un retrait de confiance au président de la LFP. Une réunion à laquelle les présidents des autres clubs, à l'exception du MOB, n'ont pas daigné répondre. Ce qui n'a pas baissé la tension d'un cran puisque le président de la JSK a tenu des accusations graves à l'encontre de Abdelkrim Medouar et certains présidents de clubs que Kheireddine Zetchi avait qualifiées de "choquantes" et "passibles de sanctions".

Ces déclarations ont valu au président de la JSK "une invitation" à comparaitre devant la commission de discipline de la LFP, lundi prochain. Dans la journée de mardi et devant l'échec de la FAF à trouver un compromis avec la JSK pour jouer mardi —la JSK ayant proposé la programmation du match mercredi ou le reporter à une date ultérieure— la JSK avait annoncé via communiqué sa décision de boycotter le match.

Énième rebondissement, la LFP publie dans la soirée un communiqué dans lequel elle annonce le report du match. "La rencontre USM Alger - JS Kabylie, comptant pour la 13e journée du championnat de Ligue 1, a été reportée à une date ultérieure. La date sera communiquée dans les prochains jours. La Ligue de Football Professionnel a pris cette décision en toute responsabilité dans le but d’apaiser les esprits et de baisser la tension entretenue et amplifiée autour de ce match. Pour éviter tout dérapage, la LFP a préféré annuler le match à la date indiquée précédemment. La LFP précise que cette décision a été prise dans l’intérêt général", lisait-on dans ledit communiqué. Sage décision.

Amar B.