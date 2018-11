Boxe : Championnat d’Afrique militaire (2e journée) : Cinq Algériens en demi-finale

Cinq boxeurs algériens ont validé leur billet pour les demi-finales du championnat d'Afrique militaire de boxe (4-10 novembre), à l'issue des quarts de finale disputés lundi au centre de regroupement et de préparation des équipes nationales militaires de Ben Aknoun (Alger). Il s'agit de Touareg Mohamed-Yacine (49 kg) qui a pris le dessus sur le Zambien, Simpungwe Chester, de Litim Khalil (56 kg) qui a battu le Guinéen, Toure Yero Bailo et Yahia Abdelli (64 kg) qui a eu le dernier mot face au Burundi, Ouedraogo Yacouba. Dans la catégorie des 75 kg, Hadroug Said a surclassé le Malien, Traore Abdoulaye, alors que Hamani Mohand-Said (91 kg) a dominé le Sénégalais, N'Diaya Omar. Mardi, cinq boxeurs algériens feront leur entrée en lice pour le compte de la deuxième journée consacrée aux quarts de finale.

Il s'agit de Mordjane Oussama (52 kg) qui sera opposé au Camerounais, Deli Wappi Hean, Benlaribi Abdennacer (60 kg) face au Tanzanien, Caliatano Ismail Isack, alors que Belhout Hocine (69 kg) affronte le Tunisien, Tebi Ahmed. Houmri Mohamed (81 kg) croisera les gants face au Marocain, Moussaid Driss, alors que Boughrara Mabrouk (+91 kg) défiera le Camerounais, Ouembe Baudon Chamfort.

La sélection algérienne militaire est représentée par dix pugilistes à ces joutes militaires, sous la conduite de l'entraîneur national, Brahim Bedjaoui. Pour rappel, l'Algérie avait terminé à la

2e place avec huit médailles (3 or, 3 argent et 2 bronze) lors du 4e championnat d’Afrique militaire de boxe organisé en Tunisie, sacrée du titre africain avec 9 médailles (4 or et 5 argent).