Dans la lucarne : La sérénité tant recherchée

Nous sommes à quelques journées de la fin de la phase aller, on va « croquer» à pleines dents la 13e journée aujourd’hui mardi. C’est vrai qu’il y a aura le match MCA-USMBA remis au 21 novembre. Mais, à priori, ils vont tous être joués normalement. La LFP avait reporté, comme on le sait, cette journée à lundi, puis à mardi alors, elle qui était prévue le week-end dernier. Il est vrai que cette situation n’était pas bien vu par certains qui estiment qu’il y a anguille sous roche, un peu à cause du match MCA-JS Saoura et au vu des Mouloudéens qui avaient vécu un enfer, une semaine plus tôt, à Bordj Bou Arréridj. Les joueurs sont traumatisés, très touchés psychologiquement surtout. Il fallait normalement et logiquement reporter uniquement ce match et non pas toute la journée et même celle de la Ligue-2. Selon certaines personnes, heureusement pas toutes, elles considèrent qu’on a agi ainsi pour avantager certains. Là, il y a beaucoup de choses, il ne s’agit pas que de soupçons non fondés. Car, on avait vu comment certaines équipes,

— même celles qui sont en train de «crier» aujourd’hui que le loup est dans la bergerie— ont bien jouit des «largesses» des arbitres sans que personne ne trouve à redire, personne n’a dénoncé ces faits. Ce ne sont que des supputations qu’on ne peut argumenter avec force et qui ne reposent que sur du « vent ».

La LFP a programmé aujourd’hui une journée qui ne peut que faire l’unanimité de tous les clubs. S’il y a un club qui n’est pas d’accord, il ne doit engager que sa responsabilité et non pas «ameuter » tout le monde pour faire pression sur la LFP. Car, de nos jours, ce n’est pas le moment de poser le problème de la «légitimité» de la LFP surtout que les choses sont en train de bien fonctionner. Ce qui l’est moins, c’est le fait qu’on est en train de reporter avec une certaine facilité les matches du Championnat national au niveau de son élite sans prendre en considération les intérêts des tous. Avant, pour les équipes qui participaient aux compétitions africaines ou arabes, la LFP, l’organe gèrant la compétition nationale, avançait les matches des équipes concernées par ces dites compétitions. S’il y a peut-être «couac», c’est à ce niveau. Par conséquent, il ne faut pas « noyer le poisson » et sortir des stratagèmes à chaque « grand choc ». Il ne faut pas perturber le championnat national pour le plaisir de le faire et montrer sa puissance sur les autres présidents. C’est le moment où chacun doit mériter son classement sur le terrain.

L’équipe doit faire ses preuves en affrontant les meilleurs et en comptabilisant le maximum de points. Auquel cas, c’est tout le monde qui applaudira. Car, c’est au plus méritant que les lauriers reviendront en fin du présent exercice. Il faut plutôt, en ce moment précis, faire preuve de sagesse et non pas vouloir délibérément « chahuter » un championnat qui avait tendance à aller bien comme presque sur des roulettes. Il est vrai que l’appel du MJS et aussi la position des présidents de clubs de donner le primat à la sagesse et aussi à la sérénité est la meilleure en ce moment. C’est vrai qu’il y a des équipes qui sont mécontentes, chacune à sa manière. Ce n’est pas une raison pour « jeter le bébé avec l’eau du bain ».

Hamid Gharbi