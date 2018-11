France : Montpellier corrige Marseille (3 à 0)

C'est l'équipe surprise de ce début de saison : Montpellier a corrigé Marseille (3-0) et pris seul la 2e place aux dépens de Lille, dimanche en Championnat de France, une défaite inquiétante pour l'OM avant son déplacement à Rome pour affronter la Lazio en Ligue Europa. Gaëtan Laborde a inscrit un doublé et Paul Lasne a corsé l'addition. L'OM est désormais 6e à 6 points derrière Montpellier. Le Paris SG, tenant du titre et leader, a lui bien préparé son voyage à Naples en Ligue des champions en battant Lille, alors deuxième, 2 à 1 grâce à des buts de Mbappé et Neymar.