Ligue 1 (13e journée), USMA - JSK : les usmistes favoris mais…

Deux rencontres se sont déroulées hier, le NAHD-OMédéa et CABBA-ESS (à huis clos). Aujourd’hui, le choc entre l’USMA et la JSK, le leader et son dauphin, sera le « clou » de cette journée. Il est certain que cette rencontre ne laisse personne indifférente.

Le stade sera certainement archicomble, eu égard à son importance, mais aussi au fait qu’il s’agira d’un match à six points. En effet, en cas de victoire des locaux, l’écart entre les deux équipes serait porté à six points et l’USMA comptera encore un match en moins contre l’ESS. La JSK, par contre, si elle réussi à créer l’exploit, elle sera à la hauteur des Usmistes et elle comptera un match en moins contre le CSCS à Tizi-Ouzou. Par conséquent, et en mettant de côté tout ce qui a été dit sur la programmation de cette joute, on espère que le fair-play prédominera. Le MCA qui jouera, aujourd’hui mardi, la Ligue des champions arabes (1/16es de finale) contre le représentant saoudien d’Al Nasr, une équipe redoutable, a vu son match contre le MOB remis au 21 du mois en cours. Ceci dit, la JS Saoura recevra une équipe du CRB qui ne veut pas «mourir». On a officialisé Saïd Allik, ex-président de l’USMA, comme le nouveau directeur général du Club par le nouveau propriétaire du club, Madar Holdin (ex-SNTA).

Ceci dit, et malgré la force de cette équipe du Sud du pays qui a réussi à « accrocher » le MC Alger, au stade

5-Juillet, ce ne sera pas aisé pour les Belouizdadis. Les locaux partiront avec les faveurs des pronostics, mais attention à cette équipe Rouge et Blanc qui ne veut pas se laisser faire. On s’attend à une « bataille » des plus âpres. Le MC Oran, une équipe en confiance fera tout pour continuer dans la bonne voie. Son président Ahmed « Baba » est très confiant de voir ses poulains remporter une autre victoire. Toutefois, cette fois-ci, à Constantine, et plus précisément dans leur antre fétiche du Chahid Hamlaoui, les Sanafirs ont certainement les faveurs des pronostics, même s’ils ne gagnent pas ces derniers temps. En perdant, la Super-coupe, à Tchaker, devant l’USMBA, on peut dire qu’ils sont un peu amoindris moralement, mais attention à la « bête blessée ». Le derby de l’Est entre le DRBT et l’ASAM promet énormément. L’équipe recevante a intérêt à bien réagir suite à sa défaite à Oran (3 à 1) devant le MC Oran. elle a, cette fois-ci, face à elle une équipe de Aïn M’lila qui veut oublier sa dernière déconvenue, mais aussi le départ de son entraîneur Adjami. Ce sera une confrontation équilibrée, mais…

À Bel Abbès, les poulains de Bouzidi, auréolés par leur sacre en Super-coupe devant le CSC, feront tout pour renouer avec la gagne et sortir de l’impasse à laquelle ils sont confrontés depuis quelques mois déjà. Toutefois, rien ne sera facile devant des Pacistes qui sont en verve et veulent s’éloigner de la zone rouge.

Que le fair-play soit au rendez-vous !

H. G.

Hier Lundi 5 novembre :

Alger (20-Août) : (à 16h00)

NA Husseïn-Dey - Olympique Médéa

CABB Arréridj - ES Sétif huis clos

Mardi 6 novembre :

CS Constantine - MC Oran (17h)

USM Bel-Abbès - Paradou AC (17h)

Alger (Omar-Hamadi) : USM Alger - JS Kabylie (17h45)

JS Saoura - CR Belouizdad (18h)

Samedi 17 novembre :

MO Béjaïa - MC Alger (18h)