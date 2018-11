4e édition du « Challenge Sahari International-2018 », 5e étape : Timimoun-Timimoun (Piste : Spéciale de 124 km) : Une course intense

De nos envoyés spéciaux : Mohamed-Amine Azzouz et Billel

La compétition se poursuit dans le Sud algérien, avec le «Rallye Sahari International-2018». L’étape d’hier sous forme de boucle sur piste, sur une distance de 124 km, a été savourée par les 61 participants qui ont pris place tour à tour sur la ligne de départ (à une minute d’intervalle). Et où l’on pouvait compter 36 motos, 21 autos, 1 SSV (buggy), 2 quads et 1 camion.

La concurrence bat son plein entre les pilotes qui ont l’habitude de se distinguer depuis le coup d’envoi de la 4e édition du «Challenge Sahari International». Ainsi, en moto, la dualité entre l’Italien Alessandro Ruoso et l’Espagnol Rivera. C’est le premier cité qui a gagné l’étape, devançant son homologue espagnol, vainqueur de l’étape de la veille avec un chrono de 1h 32’ 38’’. Ce dernier s’est contenté de la 3e place. En seconde position, on trouve l’Algérien Sid-Ali Mahammadi, auteur d’une belle course. Dans la catégorie auto, l’inamovible et habitué des rallyes, l’Algérien Fodil Alahoum, qui a était le plus fort, en remportant brillamment la 5e étape, après une course à un rythme effréné, enregistrant un temps de 1h38’ 38’’. Talonné par ses deux autres compatriotes, Lotfi Daoud, second de l’étape, et en troisième position, Abdallah Deguenati. En SSV, c’est le duo féminin Asloun Noura-Nadia Chebti, qui a gagné en solo l’étape, faute d’autres participants dans cette catégorie. En effet, les deux autres habituels concurrents n’ont pas participé à cette boucle Timimoun-Timimoun, en raison de pannes mécaniques qu’ils s’afféraient à réparer durant la journée d’hier afin de repartir du bon pied, aujourd’hui à l’occasion de la 6e étape Timimoun-El-Meniaa (399,06 km). Pour les quads, les deux équipages qui ont pris le départ de la course n’ont pu atteindre la ligne d’arrivée, en raison de pannes survenues en cours de chemin. Pas de vainqueur d’étape donc dans cette catégorie. Par ailleurs, un seul camion prend part à ce rallye, avec l’équipage libyen composé d’un trio : Abdulsalam Akrah-Kamal Djetai-Sharafeddine Derdera, qui bien terminé le parcours. À signaler seulement que lors de l’étape d’hier, ce n’est pas l’Italien Alessandro Ruoso qui s’est classé 2e en moto, mais l’Algérien Abdelkader Mebarki. Dont acte !

Pour revenir à la course d’hier, comme c’était une étape sous forme de boucle, la compétition entre les différents pilotes a été intense, avec un beau spectacle offert à chaque passage des pilotes des différentes catégories. Dans un cadre idéal avec les pistes de la plaine, où poussent de nombreuses palmeraies et les contreforts du Grand Erg. Les pistes sont tantôt sableuses, tantôt stabilisées et quelque fois très roulante. Les pilotent s’en sont donnés à cœur joie à la pratique de leur sport et hobbies préférés. Le décor autour du parcours et surtout au niveau de l’arrivée était planté. Très belles palmeraies avec des k’sour anciens datés du 7e siècle de l’ère hégirienne sur des falaises impressionnantes à la vue panoramique qui vous coupent le souffle. Vraiment impressionnant comme décors. Une belle étape nous attend aujourd’hui sur un nouveau parcours assez long et difficile qui s’étale sur une spéciale de 344,06 km et une courte liaison non chronométrée de 31, 89 km, qui verra les pilotes prendre le départ de Timimoun pour se diriger vers la ville d’El-Meniaa. La belle aventure du «Rallye Challenge Sahari-2018» se poursuit donc dans de bonnes conditions, en général, avec une organisation en nette amélioration par rapport à celle des éditions précédentes. Cela prouve que le Rallye international d’Algérie est en train de grandir et que des progrès sont constatés, même si l’on avoue que l’on peut toujours faire mieux. C’est, pour le président par intérim de la FASM, Amir Benmamar et les membres de son bureau, même restreint soit-il, la meilleure manière d’honorer la mémoire de feu Chihab Baloul, décédé au début du mois de septembre, et de préserver le «Challenge Sahari International». Un défi que la FASM est sur le point de relever. M.-A. A.