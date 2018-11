Marché informel : OPPO Algérie met en garde sa clientèle

Soucieuse de faire face aux dégâts occasionnés par le marché informel, et dans l’optique d’une amélioration «constante» de la qualité de ses services, OPPO Algérie tient à informer son aimable clientèle qu’il est le «seul» et «unique» représentant de la marque chinoise de téléphonie mobile dans notre pays «éligible» à vendre ses produits à travers ses points de ventes agréés.

Dans un communiqué de presse publié sur sa page facebook, OPPO Algérie rappelle d’abord les modèles commercialisés ou produits dans notre pays à travers ses points de vente, en l’occurrence les Smartphones «OPPO F5 Youth», «OPPO F7» et «OPPO A71L» et dégage sa responsabilité sur les produits importés et commercialisés au niveau de certains magasins. «Les Smartphones importés sont chiffrés et nécessitent par conséquent un code pour pouvoir les utiliser. Malheureusement, nous avons constaté que des modèles qui ne sont pas assemblés en Algérie se vendent dans les magasins. Il faut savoir qu’il est impossible de les faire fonctionner en Algérie et ne sont pas couverts par la garantie», regrette la filiale algérienne de la marque chinoise qui soulève à cette occasion le risque «d’incompatibilité» de certaines pièces qui sont destinées au marché asiatique.

«Nous demandons aux clients de bien vérifier que le téléphone est assemblé en Algérie avant de l’acheter afin de pouvoir bénéficier de tous les avantages légaux», ajoute la même source qui met en garde contre toute transaction réalisée dans d’autres espaces. «Tous nos produits acquis en dehors de ce réseau sont considérés comme étant non conformes et ne peuvent donc, en aucun cas, faire l'objet d'une quelconque garantie, réclamation ou prise en charge par le service après-vente», souligne OPPO Algérie, affirmant que tout produit acheté dans l'un de ses points de vente agréé devra faire l'objet d'une «preuve» d’achat ou d’un certificat de garantie. «Ces deux documents doivent être exigés par l'acheteur», insiste-elle à ce propos.

L’entreprise souligne par ailleurs que ses articles qui sont disponibles sur notre marché sont assemblés en Algérie et soutient que tout produit ne répondant pas à ces conditions ne pourra «prétendre» à une prise en charge par le service après-vente. «Nous conseillons nos clients de se rapprocher du vendeur ou d’un de nos points de vente agréés pour plus d'information sur la marche à suivre», ajoutera OPPO Algérie, invitant au passage sa clientèle à consulter «régulièrement» son site web ainsi que sa page facebook pour se tenir «informée» des «dernières» nouveautés de la marque.

La marque de téléphonie mobile soulève également le problème de la contrefaçon qui touche certaines parties de l’appareil ainsi que des accessoires qui ne peuvent pas être conçus «correctement», chose qui peut entraîner des «problèmes» de sécurité. «Il faut savoir que le remplacement du matériel non authentique peut endommager le téléphone. Et en vue d’assurer une utilisation normale et de pouvoir bénéficier des pièces et des accessoires d'origine, il est recommandé de visiter notre centre de service agréé», recommande OPPO Algérie.

S. A. M.