L'entrepreneuriat féminin : Levier de développement

L’entrepreneuriat féminin a été, hier, au centre du débat, lors d’une journée organisée sur le thème «par l'association des femmes algériennes chefs d'entreprises (S E V E), en présence de nombreuses femmes entrepreneurs et universitaires.

Cette importante rencontre a constitué une opportunité idoine pour présenter des success-stories, échanger et partager également des bonnes pratiques afin de favoriser l’inspiration quant à l’acte d’entreprendre et s’engager sur les actions à mettre en œuvre pour promouvoir l’entrepreneuriat féminin. Dans une déclaration à El Moudjahid, le recteur de l’U.S.T.H.B., M. Saïdi Mohamed, a insisté sur la nécessité d’encourager davantage la femme entrepreneur, car, a-t-il précisé, «elle constitue un levier important de développement économique». Il dira dans ce sens que le fait que nous ayons un potentiel féminin très important dans différents domaines de formations, il est donc primordial de les encourager à aller vers la création d’entreprises».

En réponse à une question sur la relation entre l’université et l’entreprise, il a indiqué qu’«elle a connu ces dernières années, une amélioration constante». Pour encourager et renforcer ce partenariat, entre les deux parties, M. Saïdi a souligné que université de Bab Ezzouar propose des formations qui sont en adéquation avec les besoins de l’emploi. Aussi, a-t-il ajouté qu’ils ont mis en place un programme de rencontres annuel qui regroupe les chefs d’entreprises, experts en économie et universitaires : «Ces rencontres sont une opportunité pour nos étudiants qui auront un contact direct avec le monde de l’entreprise surtout après l’obtention de leur diplôme de fin d'études», a-t-il souligné.

En termes de chiffres, le recteur a indiqué que l’U.S.T.H.B, compte actuellement 69 laboratoires, 2.500 chercheurs et 1.850 enseignants. De son côté, Yasmina Kerboua Ziari, professeur à l’U.S.T.H.B, et docteur d’Etat en génie industriel ENP Alger, elle a exprimé sa pleine satisfaction quant à la tenue de cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre d’un programme intitulé «Global Project Partners» avec les Allemands.

Cette journée constitue selon elle, un signal fort de l’importance accordée aux femmes entrepreneurs. Mme Ziari a insisté sur la nécessité d’encourager davantage les jeunes diplômés, à franchir le pas vers la création de leur propre entreprise et d’essayer de booster l’économie nationale. «D’ailleurs, dit-elle, on veut à travers cette journée démontrer aux jeunes étudiantes, la réussite de certaines femmes dans leur projet». Pour mener le bateau à bon port, elle a souligné que le gouvernement a mis à la disposition des jeunes plusieurs dispositifs d’aides financiers, (ANSEJ, ANGEM et CNAC). Mettant à profit cette occasion, notre interlocutrice a mis l’accent sur la coopération entre l’université et l’entreprise, indiquant qu’elle commence à se développer. Elle dira à ce propos que le fait que l'économie mondiale soit en mutation constante, donc on n’a pas d’autre choix que de s’impliquer et cela à travers l’édification d’une passerelle entre l’entreprise et l’université. Pour sa part, Fatima Giuliano, regional manager (MENA) regrette le fait que malgré qu’il y a une présence importante de femmes au niveau des universités, formées dans des domaines techniques, leur nombre sur le terrain demeure toujours «très faible». Elle dira dans ce sens que leur objectif à travers le programme «Global Project Partners», lancé depuis trois ans, est de créer un réseau de femmes chefs d’entreprises dans la région MENA et d’encourager les jeunes diplômées à s’orienter vers la création de start-ups.

Makhlouf Ait Ziane