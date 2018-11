Conférence de l’historien Gilles Manceron : «Après le cas Maurice Audin, d'autres dossiers historiques à régler»

Les principaux dossiers liés à la guerre d'Algérie doivent «être pris en charge sérieusement et rapidement», a estimé dimanche, à Alger, l'historien français Gilles Manceron, insistant sur le rôle «important» que doivent jouer les sociétés civiles algériennes et françaises dans le travail de mémoire.

Invité par le 23e Salon international du livre d'Alger (Sila), ouvert mardi, l'historien a animé une rencontre intitulée «Maurice Audin... et les autres?» au cours de laquelle il est revenu sur le travail de mémoire mené par la société civile, en France, pour aboutir à la reconnaissance des massacres du 17 octobre 1961 et de la responsabilité de l'Etat français dans la disparition de Maurice Audin, mort sous la torture, en juin 1957.

En septembre 2018, le gouvernement français avait reconnu officiellement que Maurice Audin, jeune universitaire, militant de la cause algérienne, était «mort sous la torture du fait du système institué alors en Algérie par la France».

Les autorités politiques françaises avaient également annoncé l'»ouverture des archives sur les disparus civils et militaires, français (comme) algériens».

À ce propos, l'historien a appelé les sociétés civiles, algérienne et française, à continuer le travail de mémoire pour faire connaître «les massacres de masse commis par le système coloniale» et les porter à la connaissance de l'opinion publique.

L'auteur de La triple occultation d'un massacre (ouvrage dédié aux massacres d'Algériens, le 17 octobre 1961 à Paris, a indiqué que ce travail de mémoire doit se focaliser, après l'affaire Maurice Audin, sur les quatre principaux dossiers, selon lui, de cette période : «Les disparus civils et militaires, français et algériens, la restitution des archives, la pleine reconnaissance des essais nucléaires et la restitution des crânes et restes humains des résistants algériens conservés en France».

Pour lui, ce travail peut également éclairer l'opinion publique française qui, dit-il, «vit à l'isolement de ce qui se fait dans ce domaine et ignore tout» des quatre principaux dossiers, si ce n'est les «déclarations d'officiels algériens», rapportées par la presse.

Il a également appelé à une plus grande transparence dans le traitement «des dossiers liés à l’histoire de la guerre pour l’indépendance de l'Algérie : ce travail «ne doit pas rester dans le secret des commissions mixtes» algéro-françaises, a-t-il insisté.

Inauguré mardi, le 23e Sila se poursuit jusqu'au 10 novembre, avec des rencontres thématiques sur le livre et l'édition ainsi que sur l'histoire, coïncidant avec la célébration du soixantenaire de la création du GPRA (Gouvernement Provisoire de la République Algérienne).