L’édition algérienne obnubilée par le roman

La majorité des éditeurs tablent sur le roman qui représente un chiffre important dans les publications algériennes, lors de leur participation au Salon international du livre d'Alger (Sila), pour réaliser des ventes importantes. L'intérêt pour le roman s'explique par l'engouement qu'il suscite sur les réseaux sociaux et dans la presse culturelle, outre le pullulement des prix destinés au récit.

Les étagères des librairies algériennes devront, au cours des prochaines semaines, accueillir plus de 200 romans, produits de maisons d'édition algériennes, selon les pronostics du Sila, dénotant du taux important du lectorat et de l'existence d'un véritable marché du roman en Algérie. Le romancier Bachir Mefti, de la maison d'édition «Manchourat El-Ikhtilaf» a affirmé, à cet égard, que «ses éditions ne se focalisent pas sur le roman, qui est moins présent que les ouvrages d'études et de philosophie», reconnaissant cependant que «l'affluence sur le roman lors du Sila est plus significative que sur les autres ouvrages». Il a, à ce propos, relevé qu'au cours des dernières d'années, les ouvrages d'études et de critique étaient plus prisés. «Le foisonnement auquel nous assistons aujourd'hui ne signifie nullement la qualité», a-t-il estimé, déplorant «l'existence de parasites parmi ceux qui écrivent et éditent juste pour tenter leur chance». «Seule une petite minorité vient à l'écriture par passion et sérieux», a-t-il rappelé. En dépit d'une «anarchie généralisée», il sera procédé à «une grande opération de tri et de filtrage», car même si «le lecteur se perd dans des dizaines de textes sans valeur, il finit toujours par trouver son chemin dans la jungle des écrits», a-t-il soutenu. Pour le directeur d'édition El-Djazaïr Takra’a, Abderrazak Boukebba, «la prédominance du roman sur nos publications n'est qu'un début, et non une perspective», révélant, à ce propos, que ses éditions s'emploient à former prochainement un collectif de maisons d'édition pour s'ouvrir sur les autres domaines d'édition. Nassima Belguendouz, directrice de la maison d'édition «Bohima», a estimé, pour sa part, que «le roman revêt une magie particulière, car il est la fiction de la vérité et la vérité de la fiction en même temps», ajoutant que le roman «suscite l'engouement du lecteur, ce qui incite l'éditeur à présenter ce qui est à même de servir et de satisfaire la demande et de raffiner le goût». Elle a nié, toutefois, le fait que le roman prédomine sur les publications de sa maison d'édition, car même si «son chiffre est le plus élevé, son taux ne dépasse pas les 30%». Décrivant le récit algérien, Mme Belguendouz a dit que «la scène algérienne du récit comporte aussi bien des points négatifs que positifs», dus, selon elle, «aux goûts qui différent» et à «l'approche faite du roman et de l'écriture, autant par le lecteur que par l'écrivain». Mme Belguendouz ne nie pas, cependant, «l'existence d'écrits de haute qualité et de différents choix chez les écrivains actuels».