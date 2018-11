23e Sila, Assia Baz, directrice des éditions ANEP : « Un devoir de mémoire vis-à-vis des joueurs de l’équipe du FLN »

Abordée, à l’issue de la rencontre organisée par l’ANEP, dimanche après-midi à la salle El-Djazaïr, à la faveur de la 23e édition du Salon international du livre d’Alger, la directrice des éditions ANEP revient, dans cet entretien, sur le devoir de mémoire à l’égard des anciens joueurs de l’équipe du Front de libération nationale (FLN) de football, ainsi que sur la contribution de l’ANEP à l’écriture de l’histoire.

Parlez-nous de la genèse de la tenue de cette rencontre ?

Pour cet événement, nous avons publié la biographie de Hamid Zouba, Ma vie, ma passion, ainsi que Des verts et blanc, d’Ahmed Bessol Lahouari. Il était évident qu’à un moment donné, il fallait rendre hommage à cette équipe du FLN qui a porté la voix de l’Algérie en 1958. Cette équipe était constituée de joueurs professionnels internationaux, évoluant en Europe. Ils auraient pu avoir de brillantes carrières footballistiques, mais ils ont tourné le dos à cette réussite pour porter le maillot de l’Algérie et porter la voix du peuple à travers le sport. C’est énorme. Les membres de l’équipe sportive du FLN disparaissent hélas les uns après les autres. Leur rendre hommage est un devoir de mémoire. Cette rencontre essaye également de mettre le lien entre l’ancienne et l’actuelle génération, de 1958 à 2018 c’est tout un parcours «.

Un mot sur l’hommage prévu pour Hacéne Lalmas, considéré meilleur jouer algérien de tous les temps.

«Hacéne Lalmas n’est pas à présenter, c’est une icône du football mondial et l’un des meilleurs joueurs de l’histoire d’Algérie, si ce n’est pas «le meilleur».

Mustapha Dahleb devait venir pour lui rendre hommage. Hélas il n’a pas pu venir, nous avons un devoir de mémoire à tous ceux qui portent l’Algérie si haut dans le concert des Nations et qui méritent toute notre gratitude.»

Ces mémoires et biographies contribuent-ils à l’écriture de l’histoire ?

«L’ANEP contribue à écrire une partie de l’histoire à travers divers volets ; cette fois-ci via le football. Nous avons auparavant contribué à l’écriture de l’histoire à travers les biographies, les témoignages, les compilations d’articles, à l’exemple de la publication de Mohand Tahar Zeggagh Vérités sur les crimes de l’OAS, un méticuleux travail de recherche qui a beaucoup servi pour les universitaires. Nous travaillons sur l’histoire, sur différents ongles d’attaque, le sport entre autres, et le football à travers ces deux précieux ouvrages de Hamid Zouba et Ahmed Bessol Lahouari «.

Vous avez également réalisé sur série de vulgarisation des grandes personnalités historiques algériennes de l’Antiquité...

«Nous avons réalisé une série de dix ouvrages destinés aux enfants, intitulés Des noms et des repères de l’Algérie». ça permet de mettre en évidence les personnalités historiques algériennes pendant l’époque romaine, afin que nos enfants puissent avoir des repères identitaires sur notre riche passé. Il y a beaucoup d’enfants qui portent les prénoms de Juba, de Massinissa, sans pour autant connaître le parcours et les réalisations de ces grands noms. Nous sommes en perte de ces repères, d’où l’édition de ces livres, écrits de manière simple, accessibles aux enfants, accompagnés de posters pour avoir cette identité visuelle. On a commencé le premier volet sur l’époque romaine, on va continuer sur les autres périodes de l’histoire de l’Algérie».

Entretien réalisé par

Kader Bentounès