Grand angle : Le guêpier

Les répercussions de l’assassinat du chroniqueur du Washington post, Jamal Khashoggi, dépassent le simple cadre du Royaume saoudien. L’onde de choc a fini par balayer certaines positions que l’on croyait figées, notamment celles relatives au conflit au Yémen. Le carnage humanitaire qui s’y déroule vient justement d’être mis encore plus en avant à cause, ou devrions-nous dire grâce (à), de l’implication directe de Ryad dans la disparition de M. Khashoggi. Ainsi après avoir longtemps soutenu la ligne dure prônée par Ryad et ses alliés dans la coalition envers les rebelles houthis, le département d’Etat américain a vraisemblablement changé de tactique dans la guerre civile qui déchire la péninsule arabique, histoire justement de se démarquer de son allié gênant du moment suite aux effets diplomatiques de l'indignation mondiale soulevée par l'assassinat du journaliste saoudien. Mike Pompeo a affirmé, le 30 octobre dernier, que «le moment est venu de mettre fin aux hostilités». Son collègue, le secrétaire à la Défense, Jim Mattis, a recommandé, pour sa part, à l'Arabie et à ses alliés, d'une part, et aux rebelles, d'autre part, à entamer des discussions en vue d'un cessez-le-feu «d'ici à 30 jours». Un virage très net, puisqu’il s'agit d'un changement tactique de grande importance à l’heure où d’autres officines affirmaient à voix haute qu'»il est plus que temps» que ce conflit, jugé «sans issue», cesse. Cette guerre civile atroce, qui a déjà fait officiellement plus de 10.000 morts, est considérée par l'ONU comme le plus grand désastre humanitaire mondial en cours. Le pire est encore à venir : 75 % de la population yéménite, soit 22 millions de personnes, se trouve en situation d'assistance d'urgence, 8,4 millions de yéménites souffrent d'insécurité alimentaire grave et nécessitent une aide immédiate. Tel est le résultat d'un engagement militaire catastrophique, qui a débuté en mars 2015. Dans ce guêpier, la mise en garde américaine n’a pas tardé à trouver écho. Une source de la coalition a souligné que l'alliance «soutient» les efforts de l'ONU pour relancer le processus de paix et ne cherche pas «l'escalade», malgré les opérations en cours. Vendredi, le SG de l’Onu avait appelé à l'arrêt «immédiat» des violences, alors que Londres appelle le Conseil de sécurité à agir pour «promouvoir» une solution politique. Tout cela se déroule au moment où les membres de l'ONU procédaient hier, à Genève, à l'examen de la situation des droits de l'Homme en Arabie saoudite…

M. T.