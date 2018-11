Iran : Entrée en vigueur du deuxième volet des sanctions américaines : Brian Hook :« Forcer le régime iranien à changer de comportement »

Depuis hier, les entreprises asiatiques ou européennes se verront interdites de marché américain, si elles continuent d'importer du pétrole iranien ou d'échanger avec des banques iraniennes ciblées par Washington, pour cause les nouvelles sanctions américaines contre l'Iran sont entrées en vigueur. Quelles sont les conséquences de ces nouvelles sanctions ? Comment l’administration américaine envisage-t-elle de sauvegarder l’équilibre du marché pétrolier, et quel est l’objectif des États-Unis en rétablissant des sanctions contre le secteur pétrolier de Téhéran ?

C’est sur ces questions que l’envoyé spécial des États-Unis pour l'Iran, Brian Hook, a répondu, hier, via audioconférence. «Afin de contraindre l’Iran à engager des négociations sur l’arrêt de ses programmes nucléaire et balistique, et ainsi afin d’empêcher ses ingérences dans les affaires intérieures des pays voisins, notre administration a décidé d’intensifier les pressions économiques sur Téhéran», a tenu à expliquer M. Hook. En effet, après un premier volet de sanctions entrées en vigueur le 6 août dernier, qui touchaient certaines transactions financières, et, entre autres, le secteur automobile, Les États-Unis ont rétabli, ce lundi (hier), des sanctions contre le secteur pétrolier de Téhéran, «pour réduire la capacité du régime à financer les activités terroristes», selon le même responsable, «et de l’obliger à cesser son soutien aux chiites dans les conflits régionaux du Moyen-Orient, où des milliers de combattants des différents milices et les quelques 1.500 éléments de la garde révolutionnaire continuent de faire obstacles aux efforts visant à parvenir à un accord, notamment en Syrie», a-t-il ajouté. L’envoyé spécial a affirmé que l’administration de son pays «a bénéficié de l’appui de la communauté internationale pour cette décision». Il a expliqué que «plus de vingt pays ont cessé de s’approvisionner du marché iranien, et ce depuis le mois de mai, en plus de l’abstention de plus de 100 entreprises à lancer des investissements dans ce pays». Annoncée en mai dernier, la deuxième phase de sanctions de l’arsenal américain contre Téhéran, après trois ans de suspension liés à l’accord sur le programme nucléaire iranien conclu en 2015. L’objectif, selon M. Hook, «est de retirer un million de barils/jour provenant du marché iranien et de pallier le manque à travers les productions découlant des autres pays exportateurs qui ont augmenté leur production, comme l’Arabie saoudite, la Russie et l’Irak». Le retrait d’un million de barils par jour en provenance du marché iranien signifie «une pression financière de 2 milliards de dollars de pertes que subira le régime de Téhéran, dont 80% des ressources financières proviennent de l’exportation du pétrole», assure M. Hook, en soulignant que «l’objectif de ces sanctions vise à réaliser les objectifs de la sécurité américaine, sans avoir à créer un impacts sur les prix du pétrole». Le responsable américain a assuré que les nouvelles sanctions américaines «ne concernent pas les ressources financières destinées à l’aide humanitaire et à l’achat de matériel médicale». À titre de rappel, la première vague de sanctions américaines comprend des blocages des transactions financières et des importations de matières premières, ainsi que des mesures pénalisant les achats dans le secteur automobile et l’aviation commerciale. «50 établissements financiers en Iran, ainsi que leurs annexes ont subi des sanctions», a déclaré encore M. Hook, qui a exprimé son souhait «de voir une large coopération des partenaires, pour ne pas opérer des transactions avec l’Iran». Il faut signaler, à ce titre, que le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a déclaré que plus de 600 individus et entités en Iran seraient placés sur une liste noire, soit plus que ceux qui en avaient été retirés après la conclusion de l’accord de 2015. Le but, «forcer le régime iranien à changer de comportement». À signaler enfin que huit pays bénéficieront toutefois d'une exemption pour le pétrole, dont la Turquie, et peut-être la Chine et l'Inde. La liste sera annoncée lundi. Ce régime de dérogations est similaire à ce que les États-Unis pratiquaient de 2012 à 2015, avant l'accord sur le nucléaire iranien négocié sous Barack Obama. À l'époque, la Chine, l'Inde, la Turquie, la Corée du Sud, le Japon et Taïwan ont notamment été épargnés de sanctions américaines, au motif qu'ils réduisaient progressivement leurs importations de brut iranien.

Tahar Kaidi