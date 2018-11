M. Bensalah reçoit l'ambassadeur de Chine : Des relations historiques

M. Abdelkader Bensalah a reçu, hier, l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Yang Guangyu, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. La rencontre a porté sur les relations bilatérales «historiques et l'intérêt accordé par les deux parties au développement des relations, notamment au niveau économique», en témoigne l'accord de partenariat «stratégique global» en cours de concrétisation, à travers plusieurs investissements et projets communs fondés sur la préservation des intérêts mutuels, ajoute le communiqué.

Les deux responsables ont salué les liens d'amitié, dont s'enorgueillissent les dirigeants et peuples des deux pays, et ce à l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.