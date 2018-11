Coopération algéro-japonaise : Perspectives prometteuses

Le ministre de l'Industrie et des Mines, M. Youcef Yousfi, s’est entretenu hier à Tokyo avec plusieurs responsables et chefs d’entreprises japonaises sur les différentes questions liées à la coopération bilatérale, a indiqué un communiqué du ministère. Ainsi, M. Yousfi a eu des entretiens avec le ministre d’Etat japonais de l’Environnement, M. Kiuchi Minori, avec qui il a évoqué les perspectives de coopération économique et industrielle entre l’Algérie et le Japon, précise la même source. Le ministre a eu également des discussions avec des responsables du groupe industriel Marubeni Corporation, qui ont porté essentiellement sur le partenariat dans les domaines des matériaux de construction (notamment l’exportation du ciment) ainsi que sur les perspectives de la coopération dans le secteur de l’industrie chimique. A cette même occasion, M. Yousfi a eu des entrevues avec les responsables de l’Agence japonaise de coopération internationale (Jica), avec lesquels il a abordé les possibilités de partenariat dans le domaine de coopération technique, de l’expertise et de la formation, indique le communiqué. Pour rappel, M.Yousfi a entamé hier une visite de travail au Japon à la tête d’une importante délégation composée de cadres du ministère, de dirigeants de certaines entreprises publiques et d’une trentaine de chefs d’entreprises. Durant cette visite, M. Yousfi mènera des entretiens avec plusieurs responsables et officiels japonais pour discuter de l’état de la coopération bilatérale dans les différents domaines économiques.

A cette même occasion, M. Yousfi rencontrera d’autres opérateurs japonais pour examiner les opportunités de partenariat qui pourraient s’offrir aux deux pays. Parmi les domaines susceptibles d'accélérer la coopération entre l’Algérie et le Japon, figurent les secteurs de l’automobile et des pièces de rechange, de la chimie, des mines, de l'électronique et du digital, a-t-on précisé.