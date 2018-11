Colloque national à Tizi-Ouzou : Le rapport de l’anthropologie à l’entreprise coloniale

L’anthropologie est demeurée, au lendemain de l’indépendance, victime de son "rapport" à l’entreprise coloniale ont souligné, hier, à Tizi-Ouzou, les participants à un colloque national sur ce sujet. Organisé par l’Université Mouloud-Mammeri (UMMTO), cette rencontre sur "la société algérienne à travers les études anthropologiques" vise, selon les organisateurs, à mettre la lumière sur les études anthropologiques traitant de la société algérienne et leur rapport à l’entreprise coloniale. "L’anthropologie a entretenu une forte relation avec colonialisme et s’est même confondue avec l’entreprise coloniale dans son ensemble", a souligné à ce propos Dahmani Slimane, enseignant en anthropologie et président du colloque.

Le colonialisme, a-t-il expliqué, "bien avisé de l’importance des études anthropologiques, s’est beaucoup appuyé sur celles-ci pour lui fourni une connaissance méticuleuse de la société algérienne, ses habitudes, ses rites, ses traditions et ses croyances". Elle a, en somme, a-t-il estimé, constitué "un outil efficace entre les mains des puissances colonisatrices pour mieux élaborer leurs plans d’invasions des pays et leur approches des populations autochtones".

Présentant une synthèse critique de quelques études anthropologiques d’auteurs ayant traité de la société algérienne, Pierre Bourdieu, Gustav Gellner et Klifford Gills, Khaled Arab, doctorant en anthropologie à l’Université d’Oran, a considéré que l’anthropologie a constitué "une assise et un accompagnement permanent pour l’entreprise coloniale".

"A travers ses enquêtes de terrain, elle a contribué à fournir une quantité d’informations qui ont permis l’œuvre colonisatrice, à éclairer les colonisateurs, et même à justifier cette œuvre présentée comme une mission civilisatrice", a-t-il affirmé. Il a, également, relevé "une différenciation dans la qualité des auteurs des deux périodes, ethnographiques et coloniale" précisant que "les œuvres produites durant la période ethnographique, allant de 1830 à 1880 n’étaient le produit d’universitaires mais de missionnaires, de militaires, de juristes de formation ou des linguistes".

Cette proximité avec l’entreprise coloniale, a-t-il affirmé, "est l’une des raisons parmi d’autres qui ont écarté l’anthropologie et minoré sa présence dans les cursus ou les travaux universitaires depuis l’indépendance jusqu’à une date récente".

Ce n’est, a-t-il indiqué, à ce sujet qu’"à partir des années 2000 que l’anthropologie a commencé à faire son apparition dans les programmes universitaires" avec notamment "le lancement depuis 3 ans de formations en graduation dans le cadre du système LMD".