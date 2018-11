M. Zitouni recoit le ministre angolais des anciens combattants

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, s'est entretenu, hier, avec le ministre angolais des Anciens combattants et vétérans de la Patrie, Joao Ernesto dos Santos, sur les voies à même de renforcer les relations entre les deux pays dans divers domaines, notamment dans le domaine historique. Lors de cette rencontre, les deux parties ont évoqué «les relations qui lient les deux pays, notamment les relations historiques, les liens privilégiés entre les deux peuples ainsi que la volonté de l'Algérie — sous la conduite du Président la République, Abdelaziz Bouteflika — de préserver et de raffermir ces relations dans divers domaines au mieux des intérêts des deux pays», a indiqué un communiqué du ministère des Moudjahidine.

Au terme d'une séance de travail présidée par les deux ministres, en présence des membres des deux délégations, M. Santos a mis en exergue «l'expérience algérienne pionnière en matière de prise en charge des moudjahidine et des ayants droit», relevant avoir examiné avec son homologue algérien les questions d'intérêt commun.

Pour sa part, le ministre des Moudjahidine a mis en avant son attachement à les développer et à élargir les perspectives de coopération bilatérale.