Le Président du Conseil des ministres italien en visite de travail et d’amitié en Algérie : Promotion du dialogue politique de haut niveau

Le président du Conseil des ministres italien, Guiseppe Conte, a entamé hier une visite de travail et d’amitié en Algérie, à l’invitation du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

M. Conte a été accueilli à son arrivée à l’aéroport international Houari-Boumediène par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, et des membres du gouvernement. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la promotion du dialogue politique de haut niveau entre l’Algérie et l’Italie qui sont liés par le Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération, signé à Alger le 27 janvier 2003.

Les deux parties saisiront l’occasion de cette rencontre pour procéder à un échange sur les questions d’intérêt commun aux niveaux méditerranéen, maghrébin et du Sahel.

Entretien avec M. Ouyahia

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, s’est entretenu hier avec le président du Conseil des ministres de la République italienne, Guiseppe Conte. L’entretien s’est déroulé en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel et du ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni.

Recueillement à la mémoire des martyrs de la Guerre de libération

Le président du Conseil des ministres italien, Guiseppe Conte, s’est recueilli, hier, au Sanctuaire du martyr à Alger à la mémoire des martyrs de la guerre de Libération nationale. M. Conte, qui était accompagné du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et du ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et observé une minute de silence à la mémoire des martyrs de la Révolution algérienne.