Justice : reformes et réalisations

Le ministre de la Justice et Garde des sceaux, Tayeb Louh, a inauguré hier, le nouveau siège de la cour d’Oran, situé au quartier de l’USTO. Dans une déclaration à la presse, en marge de cette cérémonie qui s’est déroulée en présence des autorités civile et militaire et du corps judiciaire, le ministre a rappelé que le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, accorde un «intérêt particulier au secteur de la Justice qui a fait l’objet de profondes réformes et bénéficié d’importantes réalisations».

Le nouveau siège de la cour d’Oran, dont la réalisation a nécessité un investissement de plus de 4,5 milliards de dinars, s’étend sur une surface de 25.000 m2 et se distingue par son architecture alliant les cachets moderne et arabo-musulman, selon un exposé présenté au ministre sur cette infrastructure. M. Louh a estimé que la réalisation de cette cour intervient au titre du programme de développement décidé par le Président de la République pour la wilaya d’Oran, estimant que cette nouvelle infrastructure réflète le statut de la wilaya, son histoire et ses aspirations prometteuses en matière de développement. Les données statistiques présentées lors d’un exposé, en marge de la cérémonie d’inauguration, indiquent que les activités de la cour d’Oran, depuis janvier au 31 octobre derniers, ont porté au niveau du pôle pénal spécialisé d’Oran sur des affaires liées aux stupéfiants (65%), au terrorisme (16%), aux atteintes aux systèmes de traitement automatique (13%), aux infractions à la législation des changes (5%) et enfin à la corruption (1%).



Concours avant fin 2018 ouvert à 270 magistrats-stagiaires devant bénéficier d’une formation



Un concours est prévu avant fin 2018 en vue de former 270 magistrats-stagiaires pour une durée de quatre années au lieu de trois, a annoncé le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Tayeb Louh. Dans une déclaration à la presse, en marge de la cérémonie d’inauguration du nouveau siège de la Cour d’Oran, le ministre a souligné que les futurs magistrats suivront leur cursus dans la nouvelle école supérieure de magistrature d’El Koléa, avec la mise en œuvre d’un nouveau système de formation, adapté aux recommandations de la commission nationale de réforme du secteur de la Justice.

M. Tayeb Louh a précisé que le contenu de l’ancien programme a été modifié à 60 %, notamment avec l’introduction de nouveaux modules comme celui de l’arbitrage international, qui doit être au diapason des évolutions enregistrées à l’échelle nationale et internationale, l’augmentation du volume horaire de la maîtrise des langues puisque le nouveau programme accorde une grande importance aux langues arabe, tamazight, française et anglaise. Dans ce cadre, le ministre a précisé qu’un volume horaire plus important sera réservé à la langue anglaise «car, les recherches dans tous les domaines, notamment le droit, nécessitent une maîtrise parfaite de cette langue». La formation et l’investissement dans la ressource humaine «constituent un axe fondamental du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika», a-t-il rappelé à ce propos. Pour M. Tayeb Louh, le secteur de la Justice a franchi de grandes étapes en termes de modernisation. «Les magistrats disposent aujourd’hui d’un système législatif adapté leur permettant de traiter des dossiers compliqués et rendre justice en toute équité», a-t-il précisé.



Recouvrement des amendes : une perte de plus de 7.600 milliards DA pour le secteur de la Justice



Le secteur de la Justice a enregistré une perte de plus de 7.600 milliards DA en matière de recouvrement des amendes et de dépenses judiciaires avant l’amendement de la Loi de finances 2016 transférant cette prérogative du ministère des Finances au ministère de la Justice, a fait savoir M. Tayeb Louh, ministre de la Justice, Garde des sceaux, lundi à Oran.

Dans une déclaration en marge de l’inauguration du nouveau siège de la Cour d’Oran, le ministre a indiqué que plus de 7.600 milliards DA n’ont pas été recouvrés vu que le gouvernement n’a pas axé sa stratégie sur le recouvrement des amendes décidées par la justice les laissant s’accumuler au fil des années.

M. Tayeb Louh a souligné que la situation a changé après que le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika a ordonné d’accélérer le rythme de modernisation pour réduire les charges sur les citoyens et lutter contre la bureaucratie. Dans le cadre de la réforme, un amendement de la Loi de finances de 2016 a permis de transférer la prérogative de recouvrement des amendes du ministère des Finances vers celui de la Justice par le biais des cours et des tribunaux. Au sujet des réformes décidées par le Président de la République, le ministre a signalé en abordant les facilités de délivrance des documents aux citoyens que les efforts se concentrent sur la généralisation la délivrance du casier judiciaire et du certificat de nationalité par Internet. Une fonctionnaire au nouveau siège de la Cour d’Oran a affirmé que ce service est disponible et que la demande sur ces documents s’effectue par Internet.

Le demandeur présente au service compétent un acte de naissance et la carte d’identité nationale et reçoit après 48 heures un message téléphonique lui communiquant le code pour se faire délivrer les documents par internet.

M. Louh a qualifié la délivrance de ces documents par Internet d’«avancée importante» signalant que peu de pays procèdent de la manière.

En outre, le ministre a fait savoir que son département œuvre avec le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire pour l’utilisation d’un numéro d’identité nationale pour faire délivrer les documents dans les plus brefs délais, soulignant que cette procédure permettra de faciliter l’opération et contribuera davantage à la modernisation au niveau des instances judiciaires et insistant sur la formation continue en matière de modernisation et de numérisation.