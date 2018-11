M. Mourad Zemali, ministre du travail : « Assurer une répartition juste et transparente des postes d’emploi »

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, M. Mourad Zemali, a affirmé, hier, que les 14.000 postes d’emploi prévus pour les régions du Sud concernent exclusivement les jeunes. S’exprimant au Forum de la radio nationale, M. Zemali a indiqué que le secteur a donné des instructions fermes pour que ces 14.000 jeunes soient installés dans leur poste avant la fin de l’année en cours. Il rappelle, à ce propos, que ses services ont recensé les besoins en matière d’emploi, notamment dans les zones reculées, ce qui a permis de mettre en place un programme spécial dans les communes frontalières. Dans le même sillage, le ministre a annoncé l’élaboration en cours d’une stratégie d’emploi concernant les régions du Sud afin de résoudre le problème de chômage de manière économique. Le ministre a fait savoir également qu’une application a été mise en service et servira d’intermédiaire entre le ministère, et l’Agence nationale de l’emploi (ANEM), à même d’assurer une distribution transparente, juste et équitable des postes d’emploi.

Le ministre indiqué que ce n’est nullement le secteur du Travail qui crée les postes d’emploi, mais l’investissement, précisant que «des concertations sont en cours avec les secteurs créateurs d’emploi, notamment l’Énergie, l’Agriculture et les Mines». M. Zemali a ajouté que «concernant certaines spécialités qui ne sont pas disponibles, il existe des procédures pour envoyer ces jeunes dans les wilayas limitrophes qui disposent de ces spécialités».

M. Zemali a fait savoir également que le Grand Sud a bénéficié de «31.500 postes d’emploi, au cours des neuf premiers mois de 2018, outre le financement de 656 projets de micro-entreprises, rappelant, à ce titre, les facilitations accordées par l'État aux jeunes investisseurs dans ces régions, telles que l'exonération fiscale pendant 10 ans. Abordant la question du chômage, le ministre du Travail a annoncé que son taux était de 11,1%, en avril 2018, et ce selon les chiffres de l’Office national des statistiques, qui s’est basé sur les normes de l'OIT». «Ce taux est en réalité inférieur, si l’on se réfère aux données de l'Agence nationale de l'emploi», a estimé le ministre. Après avoir souligné que la promotion de l'emploi et la lutte contre le chômage constituent «l'une des principales préoccupations du gouvernement», le ministre du Travail a noté avec satisfaction «la baisse du taux de chômage par rapport à l'an dernier, où il avait atteint 11,7%». Le taux de chômage chez les hommes est passé de 10,1% en 2017, à 9% en 2018, alors que chez les femmes, ce taux est passé de 20,5% à 19,5% durant la même période.



Le gouvernement «parie sur les jeunes pour prendre l’initiative en créant des micro-entreprises »



Le ministre a indiqué que le gouvernement «parie sur les jeunes, pour prendre l'initiative en créant des micro-entreprises». Il s’agit, selon M. Zemali, «du meilleur moyen pour éliminer le chômage», soulignant que «le marché du travail accueille chaque année environ un demi-million de diplômés des universités et des centres de formation professionnelle, contre 400.000 recrutements classiques ou à travers les dispositifs d’aide à l’emploi».

Dans ce cadre, le ministre a nié que son secteur ait gelé certaines activités dans le cadre des dispositifs d’aide à l’emploi de jeunes, précisant qu’au contraire, «on les a dirigés vers des activités où le marché national n’est pas saturé, tout en assurant une formation supplémentaire aux jeunes pour créer des micro-institutions autour de l'activité disponible dans chaque région».

M. Zemali a également évoqué «le déséquilibre financier du système de sécurité sociale et le déficit du fonds de retraite estimé à 580 milliards de dinars». Un déficit enregistré en raison de plusieurs facteurs, notamment l'absence de déclaration chez les caisses de Sécurité sociale.

Le système de Sécurité social compte 6 millions et 482.000 déclarés, contre 39 millions et 523.000 qui bénéficient des avantages de la sécurité sociale via la carte «Chifa», qui représente 43,21% de la population active.

Rappelant les autres raisons de ce déficit, le ministre a évoqué, notamment, le remboursement des médicaments qui s’élevait à «212 milliards de dinars en 2017», ainsi que «les congés de maladie indemnisés par les fonds de la Sécurité sociale à hauteur de 4 millions et 590 jours de congé de maladie, au cours des quatre premiers mois de l'année en cours, ce qui a coûté près de 6 milliards de dinars à la caisse».

Le ministre est revenu sur ses récentes déclarations à la presse, au sujet de la carte «Chifa», affirmant que «celles-ci avaient été mal interprétées», soulignant que «le droit aux soins est garanti par la Constitution, et que les soins des diabétiques et les autres maladies chroniques sont garantis par l'État, quelles qu’en soient les circonstances et les dépenses».

Dans ce cadre, le ministre a fait état de l’installation d'un groupe de travail avec le secteur de la Santé, pour mettre en place des mécanismes permettant de recenser les citoyens qui bénéficient de la carte «Chifa». Au sujet de la liste des métiers à haute pénibilité, le ministre du Travail a affirmé que le secteur avait mis en place une équipe technique composée de spécialistes du domaine de la médecine qui avaient tenu plusieurs réunions pour fixer les critères permettant de déterminer le travail pénible. En ce qui concerne les crédits octroyés par l'Agence nationale d’aide à l’emploi de jeunes (ANSEJ), M. Zemali a affirmé qu’«il est hors de question d’effacer les dettes», soulignant que «le taux de remboursement a atteint 85%». Il dit également que «les bénéficiaires traduits en justice sont ceux qui ont détourné les fonds à d'autres fins».

