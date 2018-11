Réduction de la mortalité maternelle en Afrique : L’expertise algérienne reconnue

«En Algérie, le droit à la santé pour tous est consacré par la Constitution et réaffirmé par la loi sanitaire, la santé maternelle et infantile, est, et demeurera une priorité de la politique nationale de santé», a affirmé, hier, le ministre de la Santé, de la Population, et de la Réforme hospitalière.

Présidant une rencontre de haut niveau sur l’initiative la campagne pour l’accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique (CARMMA), M. Mokhtar Hasbellaoui, a fait savoir que grâce à un vaste programme d’investissement et infrastructures et en ressources humaines de qualité, notre pays a pu infléchir la courbe de la mortalité passant de 230 décès pour 100.000 naissances vivantes durant la période 1985-1989, à 57,7 décès pour 100.00 naissances vivantes en 2017. «La courbe de la mortalité infantile est passée de 46,8 décès pour 1000 naissances en 1990 à 21 pour 1000 en 2017», s’est-il félicité.

Le ministre a indiqué également, que notre pays qui a souscrit à toutes les initiatives internationales et régionales dans ce domaine, notamment aux OMD, aux ODD, la CARMMA et la stratégie mondiale de la mère, de l’enfant et de l’adolescent, a lancé un certains nombre d’actions pour réduire la mortalité maternelle, infantile et néonatale ,essentiellement par la mise en œuvre du programme national de lutte contre la mortalité infantile en 1984, du programme national de périnatalité, de la déclaration obligatoire des décès maternels en 2013, du plan national de réduction accéléré de la mortalité maternelle en 2015 et du standard référentiel sur le parcours de la femme gestante. Aussi, le département ministériel a mis en place, le comité national d’experts multidisciplinaires chargé de l’application et du suivi du plan national de réduction accélérée de la mortalité maternelle et également le comité national des experts et les comités de wilayas chargés de l’audit des décès maternels.



Les directeurs de la santé publique sommés de prendre en charge efficacement la parturiente



Bien que des résultats satisfaisants aient été réalisés, M. Mokhtar Hasbellaoui a assuré que l’Algérie ne ménagera aucun effort pour être au rendez-vous des objectifs mondiaux et régionaux. «Les progrès enregistrés sont certes appréciables, mais peuvent être améliorés eu égard aux potentialités du pays», a-t-il souligné avant d’instruire d’une manière ferme les DSP pour le suivi optimal de la parturiente. «Tous les DSP ont été fermement instruits pour le suivi de la femme enceinte, à travers un dossier qui doit s’inscrire dans un service de maternité dès le 3e trimestre, afin de permettre au directeur de la structure hospitalière de lui assurer une bonne prise en charge», a-t-il précisé.

M. Hasbellaoui a soutenu, dans ce sens, que les femmes enceintes ont désormais le droit de choisir l’établissement qui leur sied pour donner naissance à leur bébé. «Si un chef d’établissement refuse d’inscrire une femme dans son registre qu’elle vienne me voir personnellement», a-t-il martelé. Le directeur de la Prévention et de la Lutte contre les Maladies transmissibles au même ministère, M. Djamel Fourar a pour sa part, affirmé que «l’Algérie a atteint et dépassé les indicateurs à travers lesquels la Carmma évalue les efforts des Etats africains dans le domaine de la préservation des vies des parturientes et de leurs bébés». «Aussi, l’Algérie se rapproche des Objectifs de développement durable (ODD) dans ce sens. On prévoit à l’horizon 2030, d’atteindre moins de 25 décès pour 100.000 naissances vivantes», a affirmé M. Fourar.

De son côté la représentante l’Union africaine (UA), Mme Margaret Agama-Anyetei a appelé à «un partage d’expertise à l’échelle continentale», tout en mettant en avant les avancées réalisées par l’Algérie pour réduire le nombre des décès en couches. «Chaque jour dans le monde, près de 800 femmes meurent pendant leur grossesse ou lors de l’accouchement. La plupart des décès maternels surviennent dans les pays en voie de développement, plus particulièrement en Afrique subsaharienne», a-t-elle révélé.

Sarah A. Benali Cherif