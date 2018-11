Réalisation du 4e train GPL du complexe Zcina de Sonatrach : l’entreprise italienne Maire Tecnicome remporte le contrat

Lancé par la compagnie Sonatrach par voie d’appel d’offres international, le projet de réalisation d’un 4e train de GPL situé au niveau du complexe industriel Zcina, distant de 6 km de la ville de Hassi Messaoud a été attribué hier l’entreprise italienne Maire Tecnicome pour un montant de 284,5 millions de dollars.

Le contrat d’attribution a été signé hier par le Pdg de la compagnie nationale des hydrocarbures, M. Abdelmoumen Ould Kaddour et son homologue de la compagnie italienne M. Pierroberto Folgiero, lors d’une cérémonie au siège de la direction générale de l’entreprise. Le délai de réalisation de ce projet que les deux parties ont qualifié « d’important » est fixé à 30 mois, selon les clauses du contrat. Ce même projet permettra essentiellement le traitement du gaz associé produit au niveau du champ nord de Hassi Messaoud. En effet, la capacité de traitement de gaz de ce 4e train devant être opérationnel des 2021 est de 8 millions m3/ jour, ce qui impactera très positivement sur la hausse de production du complexe Zcina. Les estimations communiquées à ce propos font état d’un accroissement de la production du gaz GPL d’une quantité de 1200 tonnes/jour, du condensat de 150 tonnes/jour et du gaz sec de 7 millions m3/ jour. Le contrat signé comprend en outre la réalisation d’études d’ingénierie de détail, l’approvisionnement des équipements et matériels, ainsi que les essais et mises en service. Avec la réalisation d’un 4e train GPL, le dit complexe industrielle devra connaitre une production cumulée de 4800 tonnes de GPL par jour, et de 480 tonnes/ jour de condensat. Pour le P-dg de Sonatrach, il s’agit là un investissement très rentable pour la compagnie tant le GPL algérien est très sollicité, dit-il par plusieurs pays d’Afrique qui ne sont pas connectés au gaz naturel, du même que par le Liban. Idem pour ce qui du condensat que les spécialistes de l’énergie qualifient de «gaz noble». En valeur financière, ce retour d’investissement pourrait atteindre 500 millions de dollars, indique t-on. Sur un autre volet M. Ould Kaddour a assuré de l’intégration des capacités locales dans la réalisation de ce projet. « On va intégrer tous ce qui est intégrable» a- t-il indiqué. «Sonatrach est la locomotive de l’économie nationale, et je veillerais personnellement à ce que la stratégie d’intégration de l’outil national tel que prévu de la stratégie SH 20 30 de la compagnie soit consacrée sur le terrain » a-t-il ajouté. Il se montre intransigeant par ailleurs sur le respect des délais de réalisation de l’ensemble des projets de Sonatrach. Idem pour ce qui est de la maitrise des couts et de la qualité. Pour sa part, le P- dg de Maire Tecnimont a émis le veau de voir ce projet attribuer à sa compagnie augurer d’une nouvelle dynamique de collaboration fructueuse et de longue durée avec Sonatrach, qu’il a qualifié d’entreprise prestigieuse. Il ne maquera pas aussi de mettre en relief les relations stratégiques existant entre l’Algérie et l’Italie y compris dans le domaine énergétique, précisant que la marché algérien est très prometteur notamment dans le créneau du traitement du gaz.

Karim Aoudia