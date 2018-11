Pour désengorger la capitale : Plusieurs projets routiers réceptionnés avant la fin de l’année

La wilaya d’Alger réceptionnera, avant la fin de l’année, cinq grands projets routiers, dont le taux d’avancement a atteint les 90%. «La réception de ces ouvrages contribuera largement à diminuer le problème des embouteillages dans la capitale», a indiqué le Directeur des travaux publics de la wilaya d'Alger, Abderrahmane Rahmani.

Ce responsable rappelle, par la même occasion, le fait que la wilaya a réceptionné dernièrement plusieurs autres projets routiers, tels que la RN1, au niveau d'Oued El-Kerma, vers Birkhadem, outre les routes des Eucalyptus, de Rouiba, d’Oued Koraïche (Fontaine fraîche) et celle de Sidi Moussa vers Bougara. M. Rahmani cite également le premier tronçon du chemin de wilaya (CW) N°45, réceptionné la semaine dernière, alors que le deuxième tronçon du même chemin (entre le carrefour de Bouzaréah et l'hôpital de Béni Messous) sera réceptionné avant fin 2018. Ce sera également le cas pour la RN 36 (voie double sens de Ben Aknoun - 5-Juillet).

Il s'agit également des échangeurs de Zéralda (près du Centre d'enfouissement technique-CET Hamici) et de la RN 67 menant vers Koléa, a-t-il ajouté, estimant que «ces deux échangeurs sont à même de fluidifier la circulation routière dans la capitale». Quant au projet du viaduc d’Oued Ouchayeh reliant Baraki à Alger, il sera réceptionné au premier trimestre 2019, a annoncé le même responsable.

Le projet du viaduc, d'une longueur de près de 2 km reliant Baraki, Oued Ouchayeh et le tronçon médian de l'autoroute Est-Ouest, permettra la décongestion du trafic routier dans la capitale, notamment au niveau de Gué de Constantine, Bourouba, Baraki et la cité Oued Ouchayeh.

D'autre part, un collecteur sera réceptionné fin 2018 au niveau d’Oued Ouchayeh, dans le cadre des efforts visant à faire face aux risques d'inondations dans nombre de communes de la capitale, à savoir : Birkhadem, Aïn Naâdja, Bir Mourad -Raïs, Hussein Dey (rue Tripoli), Bachdjerrah (Tennis) et Kouba (l'Appreval), avait indiqué le chargé des projets au niveau de la direction des Ressources en eau d'Alger, Abdelhakim Alioua.

M. Alioua a fait savoir que le taux d'avancement des travaux du collecteur d’Oued Ouchayeh (Alger), qui s’étend sur une longueur de 2,5 km, a atteint 96%.

En sus de tous ces ouvrages, la mise en place du nouveau système de régulation routière et l’installation de tous les feux tricolores pour la régulation routière dans la wilaya d'Alger contribueront très certainement à la décongestion de la route.

En effet, en mars dernier, le wali d’Alger avait procédé au lancement du projet de système de régulation du trafic routier et des feux tricolores intelligents, au niveau de la commune de Belouizdad, au titre d'un projet-pilote de gestion centralisée du trafic routier assurée par une joint-venture algéro-espagnole, dans le cadre d'une série de projets visant à moderniser la wilaya d'Alger.

Le wali d’Alger explique que le lancement des travaux du projet de système de régulation du trafic routier intelligent, et l'installation de feux tricolores au niveau de la commune de Belouizdad concerneront, dans une première étape, 200 intersections sur un ensemble de 500 au niveau de la wilaya d'Alger, et ce en collaboration avec une société espagnole, «en vue de résoudre les problèmes liés à l'embouteillage à Alger», précisant que «la réalisation de ce projet durera 25 mois».

Par ailleurs, parmi les projets en cours de réalisation (plus de 40), on citera le lancement des travaux d'aménagement du rond-point de Clairval menant vers Afripol en direction du rond-point du ministère des Travaux publics à Ben Aknoun (6 km), ainsi que la mise en service de la double voie située au niveau de la rue Mustapha-Khalef (El-Biar).

Mohamed Mendaci