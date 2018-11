Choix des sites AADL-2 : Ouverture de la plateforme le 11 décembre

Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville procédera, le 11 décembre prochain, à l’ouverture du site officiel de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) pour permettre aux souscripteurs de choisir leurs sites d’affectations et le paiement de la deuxième tranche de leur logement.

En effet, pour accélérer l’opération de distribution des logements de cette formule, le ministre du secteur, Abdelwahid Temmar, a donné des instructions aux responsables de l’agence, afin d’ouvrir le site à partir du mois prochain pour donner la possibilité aux souscripteurs qui n’ont pas encore effectué le choix des sites, de le faire, et de procéder, par la même occasion, au paiement de la deuxième tranche.

Ainsi, les souscripteurs concernés par l’opération des choix des sites sont appelés, en parallèle, à payer la 2e tranche du prix global du logement, via le site de l’agence.

Cette mesure a été rendue possible, faut-il le rappeler, grâce à la convention qui a été signée au mois de février dernier, entre l’AADL, le Crédit populaire algérien (CPA) et la Caisse nationale du logement (CNL). Qualifiée de «louable» par l’ensemble des concernés, cette opération s’inscrit dans le cadre des instructions du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, visant à faciliter au citoyen les procédures administratives et à moderniser les transactions administratives, à travers l’introduction et la généralisation du numérique.

En effet, cette convention a permis aux citoyens d’éviter les déplacements pour le paiement des tranches de leur logement, qui se fait actuellement à distance, grâce à la carte interbancaire de paiement électronique (CIB). Pour ce faire, une plateforme électronique a été mise en place, afin de permettre au souscripteur d’introduire son numéro d’inscription et son code, pour procéder au retrait de son ordre de versement, qui est doté d’un code spécifique pour chaque personne afin d’éviter toute forme de falsification.

Les souscripteurs pourront, aussi, dans une troisième étape, payer les loyers mensuels des logements AADL, via une carte de paiement électronique ou à travers l’obtention d’une autorisation de la part de l’AADL permettant au CPA de procéder mensuellement à un prélèvement automatique sur leurs comptes à partir de juin 2018.



Distribution de 20.000 logements AADL en décembre



Par ailleurs, le ministère de l’Habitat prévoit, au cours du mois de décembre, le lancement d’une importante opération de distribution de logements de la formule location-vente dans plusieurs wilayas du pays.

Au total, quelque 20.000 unités seront distribuées aux souscripteurs «AADL-1» d’Alger, et aux souscripteurs «AADL-2» d’Oran, de Tlemcen et de Béchar. Aussi, pas moins de 9.000 souscripteurs bénéficieront, durant le mois prochain, de leur logement à la nouvelle ville de Bouinane, située dans la wilaya de Blida.

Il sera également procédé, au cours de cette période, à la distribution de 2.500 unités AADL, dans la nouvelle ville de Sidi Abdellah, en plus de 2.470 logements qui seront distribués, eux, à Oran, au profit des souscripteurs AADL-2.

Un quota de 750 logements de la formule location-vente sera distribué dans la wilaya de Béchar et 1.200 autres à Tlemcen. Il convient de rappeler que le ministre de l’Habitat a récemment indiqué que pas moins de 90.000 logements, inscrits dans le cadre de la formule location-vente AADL, sont programmés, au titre de l'exercice 2019. M. Temmar a fait savoir que toutes les demandes des souscripteurs ayant déjà payé la première tranche seront satisfaites.

Kamélia Hadjib