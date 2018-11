Infrastructures routières à Tamanrasset : Examen de l’état d’avancement

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a présidé, hier à Alger, une réunion consacrée à l’examen de l'état d’avancement des projets de réalisation et de réhabilitation du réseau routier dans la wilaya de Tamanrasset, indique un communiqué du ministère. Étaient présents à cette réunion, des cadres du ministère, des représentants d’entreprises de réalisation et des bureaux d’études concernés par la réalisation et la réhabilitation de différents projets au niveau de la même wilaya. Parmi les projets examinés durant ladite réunion, figurent ceux de la réhabilitation d’un tronçon de la route nationale N 1 (au niveau de la wilaya de Tamanrasset) sur 130 km, qui s’inscrit, également, dans le cadre de la route Transsaharienne et de la réalisation du 2e tronçon de la route reliant Silet à Tin Zaouatine sur 207 km.

Le ministre a donné des instructions quant à la nécessité de travailler de concert pour parachever l’opération de réhabilitation des routes exploitées actuellement et lancer la réalisation des routes programmés au niveau de la wilaya.