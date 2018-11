Le ministre des Ressources en eau, au conseil de la nation : « 4.000 milliards de dinars consacrés au secteur »

«Une enveloppe de plus de 4.000 milliards DA a été consacrée au secteur des Ressources en eau, depuis l’an 2000 à novembre courant», a indiqué, hier, le ministre.

M. Hocine Necib, qui s’exprimait au Conseil de la nation, devant les membres de la commission de l’équipement et du développement local de la chambre haute du Parlement, a précisé le programme actuellement en cours de réalisation est chiffré — à lui seul — à 1.247 milliards de dinars. C’est dire l’ampleur des ressources financières consenties et, par ricochet, l’importance des projets engagés pour relever les défis du secteur. Le ministre a d’ailleurs mis en relief, lors de son exposé détaillé, les énormes efforts déployés durant ces dernières années, en particulier aux fins d’améliorer la situation des ressources en eau, évoquant, à ce titre, tous les ouvrages hydrauliques que compte aujourd’hui notre pays. Il faut savoir, dans ce contexte, qu’en l’espace de 19 ans, soit depuis 1999 à nos jours, ce ne sont pas moins de 36 grands barrages qui ont pu être réalisés. Aussi, le ministre fera remarquer dans ce sens qu’avec la mise en service de ces ouvrages hydrauliques, «notre pays compte actuellement 80 barrages, d’une capacité globale de 8,6 milliards de m3». Poursuivant ses propos, il note que «cette capacité sera portée, en l’an 2021, à 9 milliards de mètres cubes, avec la réception prévue de cinq autres barrages qui sont en cours de réalisation», fait-il remarquer. Le pays disposera ainsi, à court terme (d’ici à trois ans), de 85 grands barrages, souligne M. Necib. Outre ces importants ouvrages, il y a lieu de signaler également l’apport non négligeable des 587 autres infrastructures qui sont dédiées à la mobilisation des eaux, incluant entre, autres, les petits barrages et digues, dont la capacité est estimée à 200 millions de mètres cubes ; une quantité qui s’ajoute à celle collectée par les 300 autres qui existaient déjà au début des années 2000. On saura, à ce sujet, que les prévisions englobent également 56 nouvelles infrastructures. Toutes ces réalisations permettent de mobiliser près de 80% des capacités nationales des eaux d’écoulement. Citant ensuite la réalisation des six systèmes des grands transferts, le ministre signale que ces transferts s’étalent sur une longueur de 2.550 km et qu’ils se déclinent comme suit : In Salah-Tamanrasset, Beni Haroun, Takssebt, Kouidiat Asserdoun, le transfert Mostaganem, Arzew et Oran, et le Chott-Ouest. Ces grands ouvrages sont à même d’irriguer, faut-il le rappeler, de près de 100.000 hectares, au niveau de 11 wilayas du pays. En ce qui concerne les eaux souterraines, le ministre relève l’existence de 250.000 puits qui fournissent aux populations, plus de six milliards de mètres cubes, ce qui représente en fait 64% de la production nationale, contre 120.000 puits en l’an 2000.

Remarque importante à retenir, l'Algérie mobilise annuellement 10,4 milliards m3 d'eau, dont 6,8 milliards sont à destination agricole, 3,3 milliards de mètres cubes à l’AEP et 0,3 milliard au profit des secteurs de l’industrie et des services. Les eaux souterraines représentent 64%, les eaux superficielles (31%), les eaux dessalées (4,5%), au moment où les eaux usées traitées sont de 0,5%. À noter que l’eau potable est distribuée par un réseau de 127.000 km, tandis que la longueur du réseau national d'assainissement est de 47.000 km. Pour ce qui est des stations d'assainissement au niveau national, celles-ci sont au nombre de 187, d'une capacité de traitement globale de plus de 860 millions m3/an. Le ministre a mis à profit cette occasion, pour réitérer le fait que l'eau distribuée sur les réseaux d'approvisionnement est «saine et potable». Il est bon de savoir ici que le secteur dispose de 198 laboratoires d'analyse d'eaux à travers le territoire national. Le ministre a rappelé que l'Algérienne des eaux (ADE) a utilisé, durant le premier semestre de cette année, près de 14.500 tonnes de produits chimiques dans le traitement des eaux, et effectué, durant la même période, 122.000 analyses bactériologiques et 125.000 analyses physico-chimiques, en sus de l'épuration de plus de 5.000 infrastructures hydriques.

Soraya Guemmouri