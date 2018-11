Conférence de Costa-Gavras : « Le film Z m’a donné une grande liberté cinématographique »

Le 23e Sila a été marqué, samedi après-midi, par une conférence de presse animée par le cinéaste franco-grec, Costa-Gavras, qui a été décoré, le même jour, de la médaille de l’Ordre du mérite national «El-Athir», que lui a décernée le Président de la République, à l'occasion du 64e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale. En présence d’un nombreux public, la rencontre a permis de débattre autour de la riche carrière du réalisateur, connu en Algérie pour lui avoir permis de décrocher pour son compte l’Oscar du meilleur film en langue étrangère, en 1970, pour le film Z. Le conférencier a de prime abord qualifié l’Algérie de «son troisième pays», en raison des 50 ans de collaboration artistique et sentimentale. «La Grèce est mon pays de naissance, la France m’a accueilli, mais au-delà des collaborations artistiques, des coproductions et de mes amis algériens, j’éprouve un profond sentiment personnel à l’Algérie», a-t-il confié. Cette relation particulière remonte au tournage de son succès planétaire, Z, lauréat de plusieurs hautes distinctions, à l’exemple du Prix du Jury au festival de Cannes et du Golden Globe du meilleur film étranger. «Ce film a été réalisé, grâce à l’Algérie et au Président Houari Boumediène qui a accepté que le tournage se déroule à Alger. Même si le pays venait tout juste de bâtir sa jeune nation, toutes les commodités et facilités nous été fournies par les autorités algériennes», a-t-il ajouté, avant de relater l’importance de ce film dans son processus de créativité, et qui a fait de lui un grand cinéaste. «Réaliser Z a été un point tournant dans ma carrière professionnelle.

À partir de ce film, devenu notoire dans le monde entier, j’ai eu toute la liberté possible pour faire les films que je voulais faire. Je suis comblé sur ce point, j’ai fait une quinzaine de films en France, quatre ou cinq à Hollywood, je tiens à devoir cette liberté cinématographique au succès de Z, qui n’aurait jamais vu le jour sans la grande contribution de l’Algérie», a-t-il souligné. Pour l’anecdote, il y a lieu de rappeler que Z, coproduction algéro-française, a été envoyé à la liste des Oscars pour le compte de l’Algérie. Il n’a pas voulu envoyer ce film à son compte, tablant sur d’autres films, et c’est l’Algérie qui a obtenu ce sacre majeur du cinéma en 1970, des mains de Claudia Cardinal et de Clint Eastwood. Costa-Gavras a signé ses Mémoires intitulés Va là où il est impossible d’aller. Il revient, dans cet ouvrage, sur son départ de la Grèce à l’âge de 19 ans, l’accueil de la France et ses débuts dans le cinéma, sa fréquentation des immigrés et le cinéma qu’il a toujours fait, ainsi que tous les moments phare de sa vie. Inauguré officiellement le 29 octobre, le 23e Sila se poursuit jusqu’au 10 novembre, et prévoit plusieurs conférences et rencontres thématiques, en marge d’une exposition rassemblant un millier d’éditeurs en provenance de 47 pays.

K. B.