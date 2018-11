23e SILA : M. Kaouane rend hommage à Hamid Zouba et à l’équipe du FLN

L’Agence nationale d’édition et de publicité (ANEP) a organisé, hier, une rencontre sur le football algérien, au Salon international du livre d’Alger, en présence du ministre de la Communication, Djamel Kaouane.

Intitulée «Football algérien, une équipe, une passion, un pays», la rencontre a réuni la famille sportive algérienne, des artistes, et notamment cinq joueurs de la glorieuse équipe sportive du FLN, dont Hamid Zouba qui a présenté son livre, Ma vie, ma passion, paru tout récemment chez l’ANEP.

Le ministre a remercié, dans son allocution, Hamid Zouba, pour son dévouement à la cause nationale et à sa contribution à la formation de plusieurs générations. «Je remercie Hamid Zouba de nous permettre de réunir cette auguste assemblée, ces héros de l’indépendance et de la lutte de Libération nationale. Je ne peux que m’incliner devant ces grands hommes qui ont marqué l’histoire de l’Algérie», a-t-il relevé. Djamel Kaouane a souhaité que cette génération flamboyante soit un repère pour la jeunesse, un guide à suivre afin de poursuivre le chemin de la prospérité. Il a conclu son allocution par une phrase marquante de Hamid Zouba. «J’avais dit une fois à Hamid Zouba qu’il était, avec les autres membres de l’équipe sportive du FLN, nos héros et notre histoire, il m’a répondu : «Soyez la mémoire». Je pense qu’à travers son livre, Hamid Zouba est l’histoire et la mémoire», a souligné le ministre.

Pour sa part, le directeur général de l’ANEP, Amine Echikr, a rappelé la nécessité de prendre exemple de cette génération d’or qui a formé plusieurs générations sur les bases de l’esprit sportif, de la rigueur et de l’engagement. «Ces héros sont les représentants d’une génération unique, ils ont été les ambassadeurs de la Révolution. Je remercie également les anciens de l’équipe nationale qui nous ont donné tant d’émotions», a-t-il noté. Amine Echikr a par ailleurs souhaité que cette rencontre puisse transmettre à la jeunesse actuelle, ce qu’a été la jeunesse d’avant. «La jeunesse actuelle doit suivre les pas de ses prédécesseurs qui ont été le modèle de plusieurs générations. Je le dis avec beaucoup d’émotion, car ce qui se passe actuellement dans nos stades est inquiétant pour nous tous», a-t-il déploré.



Hamid Zouba, le dévouement d’un héros



Ayant signé Ma vie, ma passion, Hamid Zouba se confie dans cet ouvrage sur ses sentiments les plus intimes de son riche parcours. Il a abandonné une ambitieuse carrière professionnelle en Europe, pour rejoindre Tunis au péril de sa vie, mais surtout il évoque ses années de gloire au service du FLN, pour donner plus de visibilité à la cause algérienne.

«Nous avons appris à Tunis le militantisme, la responsabilité et la maturité à un si jeune âge.

On nous a fait comprendre que nos succès sportifs donnaient du courage aux soldats de l’ALN, et suscitaient la sympathie des autres nations émerveillées par notre talent», a-t-il souligné.

En présence de quatre autres membres de cette mythique formation footballistique qui a enchanté le monde, à l’exemple de Dahmane Defnoun, Abderrahmane Ibrir, Saïd Amara et d’Abdelkrim Kerroum, les résultats de cette équipe sont une performance incroyable (57 victoires, 14 nuls et 12 défaites).

Un hommage a été rendu à Hacène Lalmas et à tous les anciens joueurs de l’équipe nationale. Une vente-dédicace a eu lieu après la rencontre, avec notamment l’Encyclopédie footballistique, d’Ahmed Bessol Lahouari.

Kader Bentounès