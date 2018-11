A l’invitation du président Bouteflika, le président du Conseil des ministres italien aujourd’hui en Algérie : Amitié et respect mutuel

- Les deux pays sont liés par le Traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération depuis 2003.

- Qualité du dialogue politique et niveau élevé de la coopération bilatérale.

- Dialogue stratégique sur les questions politiques, sécuritaires et de lutte contre le terrorisme

- Bientôt la tenue du 4e Sommet bilatéral devant constituer une «étape qualitative nouvelle».

Le Président du Conseil des ministres de la République italienne, Giuseppe Conte, effectuera une visite de travail et d'amitié, aujourd’hui en Algérie, à l'invitation du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, indique un communiqué de la présidence de la République. «Cette visite s'inscrit dans le cadre de la promotion du dialogue politique de haut niveau entre l'Algérie et l'Italie qui sont liés par un Traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération, signé à Alger le 27 janvier 2003, par M. Abdelaziz Bouteflika, Président de la République, et son homologue italien», précise la même source. L'Algérie et l'Italie saisiront l'occasion de cette rencontre, pour «procéder à un échange sur les questions d'intérêt commun, aux niveaux méditerranéen, maghrébin et du Sahel», ajoute le communiqué.

Plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun devraient faire l'objet d'échanges entre les deux parties lors de cette visite, notamment la lutte contre le terrorisme transnational et la migration clandestine, ainsi que la situation en Lybie, au Sahara occidental, au Sahel, notamment au Mali. Sur toutes ces questions, l'Algérie et l'Italie coordonnent de façon permanente leurs efforts, en particulier, celles qui ont une relation avec la situation en Lybie. L'Algérie soutient une solution politique et un dialogue inclusif des parties libyennes dans le respect de l'unité, de la souveraineté et de l'intégrité de la Lybie.

L'Italie partage la même vision et croit que la solution doit émaner des Libyens, eux-mêmes, sans aucune interférence étrangère. Les deux pays insistent également sur la nécessité d'accompagner les efforts des Nations unies en vue de hâter la sortie de crise en Lybie et sur l'urgence de trouver un règlement à la crise libyenne «qui aura certainement un impact positif sur la zone sahélo-saharienne».

A propos de la question migratoire, qui met en péril la vie de milliers de personnes, les positions algérienne et italienne sont «très proches» et se fondent sur le lien entre le développement et la migration clandestine. L'Algérie a toujours plaidé pour que soient traitées les causes du phénomène de la migration clandestine qui résident dans le sous-développement et la pauvreté.

Lors de sa participation à la conférence internationale sur les dialogues en Méditerranée, tenue à Rome en décembre 2017, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, avait appelé à une «approche globale» sur la migration clandestine pour faire face à ce phénomène, en tenant compte de ses causes profondes.

Tout en condamnant les réseaux de passeurs criminels «qu'il faut combattre avec la dernière vigueur», M. Messahel avait souligné que les causes profondes de la migration illégale «résident dans la multiplication de crises politiques et des conflits armés, le développement de groupes terroristes et leur jonction active avec la grande criminalité transnationale, ainsi que la persistance de la pauvreté extrême dans nombre de régions du continent africain». Dans ce cadre, il avait rappelé que l'Algérie, après avoir été un pays pourvoyeur de migrants et pendant un certain temps un pays de transit, est devenue aujourd'hui un pays de destination et, de ce fait, «partie prenante dans la problématique migratoire».

S'agissant de la lutte contre le terrorisme, les deux pays développent une coopération «excellente» qui «donne des résultats concrets». La partie italienne considère l'expérience algérienne dans ce domaine comme étant «précieuse», en ce qu'elle implique une «approche multidimensionnelle» qui prend en compte différents aspects, celui de la lutte mais aussi la prévention à travers une stratégie visant «l'affaiblissement de la menace, en particulier le radicalisme religieux». Lors de la visite du ministre italien de l'Intérieur à Alger en juillet 2017, les deux pays avaient convenu d'améliorer et d'actualiser l'accord de coopération de 2009 dans le domaine de la lutte antiterroriste en mettant en place deux groupes de travail mixtes. L'Algérie et l'Italie tiendront prochainement le 4e Sommet bilatéral devant constituer une «étape qualitative nouvelle» dans l'approfondissement des liens multiformes de coopération entre les deux pays.

Les relations économiques appelées à se diversifier davantage

Les relations économiques entre l'Algérie et l'Italie connaissent une dynamique accrue notamment avec un volume d'échanges commerciaux important, mais qui nécessite la multiplication de partenariats diversifiés dans les activités productives. Ainsi, la visite du président du Conseil des ministres italien, Giuseppe Conte sera l'occasion pour les deux pays d'explorer les voies et moyens permettant d'élargir leur coopération économique.

Les relations économiques algéro-italiennes restent toujours marquées par la dominance du secteur de l'énergie grâce auquel l'Italie est, depuis plusieurs années, à la tête du podium des principaux clients de l'Algérie. En effet, les exportations algériennes vers l'Italie, composées principalement des hydrocarbures, ont atteint 5,55 milliards de dollars en 2017, en hausse de 6,4% par rapport à 2016. Durant les neuf premier mois de 2018, l'Italie s'est encore classée premier client de l'Algérie avec 4,43 milliards de dollars d'exportations algériennes, en évolution de 3,8% par rapport à la même période de 2017. L'Italie est considérée comme l'une des principales destinations du gaz naturel algérien grâce au gazoduc Trans-mediterranean pipeline, appelé également gazoduc Enrico Mattei, fruit du partenariat conclu en 1977 entre le groupe national des hydrocarbures Sonatrach et la compagnie énergétique italienne Eni. Les deux groupes négocient actuellement le renouvellement des contrats d'exportation arrivant à terme en 2019. Par ailleurs, Sonatrach et Eni poursuivent leurs efforts en quête de nouvelles opportunités de coopération énergétiques. Dans ce sens, les deux parties ont signé, lundi dernier à Alger un accord portant sur l'exploration et l'évaluation du potentiel pétrolier du bassin offshore algérien (exploration en mer) dans sa partie orientale (Zone d’intérêt Est) sur une superficie de près 15.000 km2. Les deux compagnies ont aussi signé récemment un accord prévoyant la cession à ce groupe italien de 49% des intérêts de Sonatrach sur les trois périmètres de recherches Zemlet Elarbi, Sif Fatima et Orhoud II. Ces contrats de Recherche et Exploitation d'une durée de 25 années seront financés à hauteur de 51% par Sonatrach et 49% par ENI. A cet effet, l’association Sonatrach-ENI prévoit de réaliser un programme d’exploration pour un investissement de plus 80 millions de dollars et un programme de travaux de développement, estimé à plus d’un milliard de dollars. Eni contribuera également à la réalisation du programme des nouvelles centrales photovoltaïques de Sonatrach. La première centrale sera mise en service prochainement, dans la wilaya d'Ouargla, avec une capacité de dix mégawatts. En outre, le groupe Sonatrach compte sur l'expertise italienne pour lancer son vaste programme de pétrochimie. A ce propos, il a avait conclu en 2017 un protocole d'entente avec la société italienne Versalis pour la réalisation d'études relatives à des projets pétrochimiques. Le protocole d'entente avec Versalis (filiale à 100% d'ENI) porte sur les études de faisabilité de réalisation de complexes pétrochimiques en Algérie, et le renforcement de la coopération entre les deux sociétés dans le domaine de la pétrochimie. Mais en attendant la réalisation de ce programme ambitieux, Sonatrach a signé en mai dernier un contrat avec l'américain ExxonMobil portant acquisition par la compagnie algérienne de la raffinerie d’Augusta en Italie, d’une capacité de traitement de 10 millions de tonnes/an. Cette acquisition permettra notamment de réduire sensiblement la facture de l'importation des carburants. Toutefois, devant la dominance du secteur énergétique sur les relations économiques avec l'Italie, l'Algérie se penche sur les possibilités de diversifier sa coopération avec ce partenaire européen à travers le relance de l'appareil productif national. L'Italie est appelée, ainsi, à tirer profit de la position avantageuse de ses produits sur le marché algérien pour multiplier ses investissements hors hydrocarbures en Algérie qui aspire à réduire la facture des importations en privilégiant la production locale. En effet, l'Italie s'est classée le troisième plus grand fournisseur de l'Algérie avec 3,75 milliards de dollars en 2017. Durant les neuf premiers mois de 2018, l'Algérie s'est approvisionnée auprès de l'Italie pour 2,8 milliards de dollars, en hausse près de 6% comparativement à la même période de l'année 2017. Mais en matière d'investissements, la présence italienne reste encore timide. Selon le rapport de l'Agence nationale de développement des investissements (ANDI), les projets d'investissement mixtes déclarés sur les neuf premiers mois de 2017 (derniers chiffres officiels disponibles) placent l'Italie au 11e rang avec seulement deux projets d'un montant de 429 millions de dinars. Dans le cadre des actions pour booster le partenariat bilatéral, le Forum des chefs d’entreprise (FCE) et l'ambassade d’Italie en Algérie avaient créé en 2016 le Club d’affaires algéro-italien (CAAI), qui vise à mettre en place un cadre de coopération formel entre les entreprises des deux pays, permettant de favoriser davantage le développement de partenariats durables et plus diversifiés.

En outre, le Consulat général d’Algérie à Milan va organiser le 29 novembre un forum économique algéro-italien dédié aux opportunités d’affaires et d’investissements en Algérie, et ce, en collaboration avec l’Association professionnelle italienne «Assolombarda». Près de 80 chefs d’entreprises italiens, dont la plupart fait partie cette association, prendront part à ce forum économique qui intervient dans la continuité du premier forum tenu en 2016 à Milan. A noter que M. Giuseppe Conte effectue sa première visite en Algérie après sa nomination en tant que président du Conseil des ministres italien en mai 2018.